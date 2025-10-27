Investigan por supuestos abusos sexuales a un profesor de un conservatorio de Málaga

La Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de una madre contra un profesor de un conservatorio de danza por supuestos abusos sexuales a su hija de 13 años. El docente ha sido suspendido por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Según han confirmado desde Policía Nacional, se ha iniciado una investigación sobre lo sucedido, mientras que fuentes de Educación han apuntado que este mismo lunes se le ha comunicado al docente la propuesta de suspensión de funciones.

Los hechos, según ha adelantado el periódico 'Málaga Hoy', habrían tenido lugar la semana pasada en el Conservatorio Profesional de Danza Pepa Flores de la capital malagueña, en el Perchel, y en torno a los mismos, la madre de la alumna de 13 años señala que el docente, "en estado ebrio, la agarró fuertemente del brazo", provocándole rojeces, y le pidió "que se fuera con él al cuartillo de las guitarras", sin que la dejara "liberarse".

Al parecer, finalmente la adolescente pudo zafarse, si bien antes el investigado le había proferido presuntos "comentarios obscenos", del tipo "dame un beso" o "qué culo tienes".

Este mismo periódico señala que la menor, cuando acabaron las clases, relató lo ocurrido a su madre, quien decidió denunciar el caso ante la Policía Nacional, que ya ha abierto una investigación en torno al suceso.