Un taxista de Barcelona toma una drástica decisión tras su jubilación: “Con la pensión aquí no haces nada. En Málaga puedes vivir”

Juan Fernando comenzó a trabajar como taxista en su Barcelona natal cuando apenas tenía 21 años. Era 1982 y la ciudad catalana era muy diferente: precios más bajos, menos turismo y mejor calidad de vida. Pero ahora, a sus 64 años, este vecino de la Barceloneta ha tenido que tomar la drástica decisión de dejar su tierra y trasladarse a Málaga por las dificultades que tiene para poder vivir con su pensión.

"Me voy a Málaga, aquí la pensión no me llega para nada", ha señalado el taxista jubilado al medio de comunicación catalán 'Metrópoli', al que ha explicado que el aumento del coste de vida, los alquileres cada vez más altos y la sensación de "expulsión constante" que sienten los vecinos en contraposición al turismo hace que "vivir aquí es un lujo". "La ciudad ya no está hecha para la gente normal", ha recalcado.

Tras 64 años residiendo en la capital catalana, Fernández ha contemplado cómo la ciudad se ha convertido en un lugar "carísimo, masificado y cada vez más hostil para quienes la sostienen con su trabajo", lo que ha hecho que no solo él tome esta decisión, sino que cada vez más compañeros hagan lo mismo por la mejora económica y social que pueden disfrutar en otros municipios: "No es solo por el dinero, también por la forma de vida. En los pueblos, la gente vive de otra manera".

"Barcelona se ha convertido en un parque temático para turistas. Nosotros somos figurantes", ha continuado señalando el profesional. De igual modo, ha explicado que el turismo, además de traer dinero, ha provocado "ruido, suciedad y alquileres imposibles" que sufren los propios vecinos.

Por ello, el hombre ha explicado que antes podía "vivir del trabajo", pero que, en la actualidad, Barcelona se ha convertido en un lugar donde es casi imposible residir dignamente con los salarios actuaciones: "Con 1.400 euros de pensión, aquí no haces nada. En Málaga, todavía puedes vivir".

Por ello, ha señalado que se ha visto en la complicada tesitura de amar su ciudad pero ver lo complicado que es vivir allí con su jubilación: "Barcelona me lo ha dado todo, pero también me lo ha quitado. Ha perdido el alma que tenía". "Aquí no me llega para nada", ha relatado el ya jubilado, que ha asegurado que en la ciudad "todo cuesta el doble y se vive la mitad", lo que le ha llevado a poner rumbo a un pequeño municipio de Málaga para disfrutar de su jubilación en la provincia andaluza: "En Málaga todavía puedes vivir".