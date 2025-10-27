Gastronomía y terror para celebrar 'Halloween' en Málaga: este es el lugar que acogerá una cena con sustos, actuaciones y gastronomía a pie de playa

Málaga se prepara para celebrar este viernes la noche más terrorífica del año, 'Halloween', con un sinfín de actividades e iniciativas para todos los públicos, gustos y edades. Y entre estas posibilidades, destaca una que permite a sus asistentes disfrutar de la mejor gastronomía y los mayores sustos a través de una cena tematizada repleta de "misterio y elegancia oscura".

El encargado de celebrar esta cita del horror que contará con gastronomía temática, espectáculo en vivo y ambientación inmersiva hasta después de la medianoche es el Hotel Pez Espada de Torremolinos, situado junto a la playa, que ofrecerá tanto a sus huéspedes como al resto de la ciudadanía un plan "espeluznante" con música y entretenimiento en vivo que se extenderá hasta las 2.00 horas este viernes.

Así lo ha explicado el propio establecimiento, que ha prometido a sus asistentes una noche llena de diversión y terror a través de su cena temática llena de "sabor, ambiente y diversión", en la que los comensales podrán disfrutar de una comida tematizada, así como misterios, sustos, música y visitas sorpresa de los personajes más terroríficos.

Menú "sangriento" para celebrar 'Halloween' en Málaga

"Ven con tu atuendo más terrorífico y únete a nosotros para una noche llena de diversión", ha invitado el negocio, que ha recordado que para asistir a esta cena que estará amenizada con actuaciones e interacciones es necesario reservar plaza con antelación escribiendo al correo mice.pezespada@medplaya.com.

El negocio ofrece a sus visitantes el menú degustación 'La última cena' por 45 euros por persona, que constará de 'Sangre de otoño', una crema de calabaza asada con reducción de "naranja sanguina", 'Cuerdas de la Oscuridad', espaguetis negros con gulas, langostinos y salsa de piquillos, 'Corazón del Vampiro', una hamburguesa angus sangrienta, y 'El último suspiro', una tarta Sacher. La misma actividad se celebrará en los hoteles Alba Beach y Riviera este jueves y el Hotel Bali el sábado, del mismo grupo empresarial, pero en estos casos, solo los huéspedes pueden disfrutar de esta experiencia.