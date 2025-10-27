El tiempo en Málaga: las lluvias continuarán durante toda la semana

No guarden sus paraguas porque seguirán las lluvias durante toda la semana en la provincia de Málaga. El tiempo estará protagonizado por los chubascos, según la previsión que realiza la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este lunes se han recogido las primeras precipitaciones de importancia en el litoral, de hecho, donde se han llegado a recoger, en algunas zonas, hasta 20 litros por metro cuadrado.

El director de Meteorología en Málaga, Jesús Riesco, explica que, para este martes, "las precipitaciones serán moderadas en la provincia". "Ya el miércoles serán más intensas y localmente fuertes por la llegada de otra borrasca".

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en valores normales para esta época del año, aunque algo más bajas. Han descendido de forma significativa, especialmente las máximas. En Málaga capital no habrá grandes variaciones para el resto de la semana, manteniéndose entre 23 y 24 grados.

Las mínimas, en cambio, se mantendrán algo altas, en torno a los 18 grados, debido a la nubosidad que impedirá un mayor descenso térmico. En los municipios malagueños, las temperaturas varían: En Antequera, las máximas rondarán los 21 grados, con mínimas de entre 13 y 14 grados aproximadamente; En Ronda, las máximas rondarán los 20 grados y, las mínimas en 14 grados; En la localidad de Marbella, las máximas llegarán hasta los 26 grados durante el fin de semana y mínimas entre 18 y 19 grados. En Coín, durante la semana estarán entre los 24 y 26 grados, como temperatura máxima y llegando a mínimas de 13 grados durante el fin de semana.