Los trabajadores del Hospital Clínico de Málaga estallan ante la falta de personal

Más de medio millar de profesionales del Hospital Clínico de Málaga se han concentrado este lunes para denunciar la falta de personal que sufre el centro sanitario. Entre silbatos, pancartas y consignas como “¿Dónde están los contratos?”, los profesionales han marchado alrededor del hospital, para mostrar su hartazgo por esta situación que afirman que llevan años denunciando. Exigen la dimisión del gerente y que se cubran al 100% bajas y las reducciones de jornada, para evitar las movilidades continuas que se producen entre servicios.

“Tenemos un desgaste físico y emocional importante todos los trabajadores de todas las categorías”, ha asegurado Juan Antonio Martos, presidente de la Junta de Personal del centro compuesta por CCOO, CSIF, FTPS, SATSE, SMA, UGT, que ha anunciado que se sumarán a la huelga de cinco días convocada por la Junta de Personal del Hospital Regional, prevista del 3 al 7 de noviembre.

La protesta ha comenzado a las 12.30 horas en la entrada de las Urgencias del Hospital Clínico, donde estaban convocados los profesionales. Minutos después, al grito de ‘Con nuestra vida no se juega’, ‘Moreno dimisión’ y ‘En este hospital falta personal’, los trabajadores iniciaron una manifestación que ha dado la vuelta completa al centro sanitario. La marcha ha estado encabezada por un grupo de profesionales que sostenían una gran pancarta donde se podía leer: ‘SOS Hospital colapsado’.

Motivo de la protesta

Según los convocantes, a la concentración han acudido más de medio millar de profesionales. “El motivo de esta reivindicación es la falta de recursos humanos que venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo”, ha explicado Martos.

Además de reclamar una cobertura completa de las bajas y las reducciones de jornada, la Junta de Personal del centro exige un “equipo de críticos completo para las Urgencias” y “un enfermero para la policlínica, que esté vigilando constantemente a los enfermos”.

Exigen dimisiones

Asimismo, como ha señalado Martos, exigen la dimisión del gerente del centro, Jesús Fernández, así como de todo su equipo directivo, pues afirman que “estamos hartos de la forma en que gestiona”. Así lo han manifestado también los propios profesionales que al pasar por delante de la entrada principal del centro se han detenido y han comenzado a gritar: “gerencia dimisión”.

“Hay problemas de camas y luego hay problemas de cuidados en las plantas. Faltan enfermeros, faltan TCAE.. falta de todo. Esa es la situación que tenemos. Falta de recursos humanos al 100%”, ha recalcado el presidente de la Junta de Personal, que ha puesto el foco en el “problema grave” que atraviesa el servicio de Urgencias, el cual “no se arregla”.

Situación de las Urgencias

Según ha afirmado Martos, los pacientes pueden llegar a esperar hasta 36 o 40 horas a que les asignen una cama. “¿Dónde espera esa persona? En lo alto de una camilla, totalmente indigno. Y esta es la situación que tenemos hoy día”, ha añadido el representante de los trabajadores, que ha segurado que las ratios de profesionales “están obsoletas”. “Tenemos urgencias pequeñas, para ciudades ya grandes”, ha añadido.

Esta no es la primera vez que la Junta de Personal del Hospital Clínico ha denunciado la “complicada” situación que atraviesa el centro sanitario. Por ese motivo, han decidido convocar esta nueva concentración y sumarse a la convocatoria de huelga que anunció la Junta de Personal del Hospital Regional el pasado 17 de octubre.

El paro está convocado la semana que viene, del 3 al 7 de noviembre, y están llamados a secundarlo los profesionales de todas las categorías. “El Clínico se une a esa huelga”, ha informado este lunes Martos, que ha aclarado que “tal como estamos ahora mismo con las negociaciones” se suman a la jornada de huelga de cinco días.