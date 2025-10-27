Unicaja se alía con la plataforma Workday para la gestión del talento interno a través de la IA

Unicaja ha alcanzado una alianza estratégica con la plataforma empresarial Workday, especializada en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para la gestión de personas, finanzas y agentes. La entidad financiera malagueña afirma que la incorporación de la tecnología de Workday le permitirá avanzar en la automatización de tareas clave, integrar de forma unificada los procesos que conforman el ciclo de vida de su personal y mejorar la capacidad analítica para la toma de decisiones. Workday es utilizado por más de 11.000 organizaciones en todo el mundo y en todos los sectores, desde medianas empresas hasta más del 65% de las firmas incluidas en la lista Fortune 500.

"La implementación y puesta en marcha de la herramienta se realizará de forma progresiva y contribuirá a una mejor cobertura de las necesidades de las personas que forman parte del banco, favoreciendo una mayor cercanía, sencillez, flexibilidad y autoservicio. De esta forma, se ofrecerá una experiencia más ágil y personalizada para toda la plantilla", ha explicado este lunes el banco.

Algunas de las ventajas derivadas de esta alianza pasan por la reducción del tiempo promedio en los procesos clave de la gestión de personas; la minimización de errores y duplicidades en los registros de datos y procesos, al automatizarse el tratamiento de los mismos; el impulso del autoservicio, que permite a cada persona gestionar de forma más ágil y autónoma sus propios servicios, o la mayor visibilidad que sobre sus equipos de trabajo se ofrece a los directivos, facilitándoles una gestión más eficaz.

Así, esta plataforma integrará los procesos de planificación, ejecución y análisis de los KPI, optimizando la agilidad y los procesos relacionados con la toma de decisiones y la gestión del talento en toda la organización.

"Las personas que forman parte de Unicaja son el motor que impulsa nuestra organización y una clara prioridad en este ciclo estratégico. Esta alianza con Workday nos permite seguir construyendo una entidad más conectada, más eficiente y humana, mejorando significativamente la experiencia de nuestra plantilla”, ha destacado el director general de Personas, Organización y Legal de Unicaja, Juan Medina.

Una mejor planificación

Según ha añadido, el disponer de una visión "clara y en tiempo real" de los datos de la plantilla y de los procesos asociados a la gestión de personas y el talento permitirá a Unicaja "planificar mejor, ganar en eficiencia operativa e involucrar más a los responsables de equipos, dotándoles de más herramientas y autonomía para ejercer su liderazgo de forma efectiva".

La sede central de Unicaja en Málaga. / L. O.

Por su parte, Adolfo Pellicer, VP&country manager para Iberia de Workday, se ha mostrado muy satisfecho de esta alianza con Unicaja. "Refuerza nuestro compromiso de ayudar a las organizaciones a construir modelos de gestión más humanos, impulsados por la IA para ser más ágiles y preparados para el futuro", ha apuntado.