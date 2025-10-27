La vaca más malagueña de Covap: diseñada por el CEIP Ramón Simonet

Desde el mes de septiembre puede encontrarse en las estanterías de los supermercados un envase de leche muy especial: el que ha diseñado para la marca cordobesa Covap la comunidad educativa del CEIP Ramón Simonet de Málaga. Una creación que ha sido premiada por la empresa y que ha significado para este centro mucho más que un trabajo de clase.

Pero, ¿cómo llegan alumnos de Primaria, de sólo 6 y 7 años, junto a sus padres y profesores, a ‘firmar’ el diseño de los tetra brik de esta reconocida marca andaluza?

Es el premio por haber ganado el concurso ‘Diseña con Covap, tu creatividad es la Leche’, que la empresa lleva diez años organizando y al que se han presentado 165 centros escolares de toda Andalucía.

Un certamen que busca seleccionar el diseño más creativo de la icónica imagen de la vaca de Covap a través de materiales reciclados de los envases de sus productos.

Tres envases de leche desnatada Covap que forman la vaca diseñada en el CEIP Ramón Simonet de Málaga. / La Opinión

Homenaje a la agricultura

En el Ramón Simonet, que se presentaba por tercera vez a esta original competición, han apostado por hacer un homenaje a la agricultura. «Un sector sumamente importante al que no siempre se le da la importancia que tiene», explica Carolina Capablanca, jefa de Estudios.

Por eso, su vaca de Covap está ilustrada con cultivos de cada una de las provincias de Andalucía, como el aguacate, la fresa, la uva, el limón o la naranja, aunque convertidos en personajes infantiles.

Con este diseño han logrado el tercer premio, mientras que el primero y el segundo han sido para los colegios Fuente del Moral de Rute y Maestro Enrique Asensi de Puente Genil, ambos de Córdoba.

El primero hace un homenaje a los afectados por la dana que asoló en octubre pasado la Comunidad Valenciana, mientras que el segundo ha sido para la ‘vaca Dina’, inspirada en la fauna y la flora del periodo Jurásico.

En Málaga, la idea de participar en el certamen de Covap partió del AMPA del Ramón Simonet, en principio con la única aspiración de recibir los productos que la empresa envía a todos los colegios participantes para celebrar el Día de Andalucía.

Las familias, fundamentales

«Hemos contado con el apoyo clave del AMPA y de su presidente, Nacho Sánchez, que propuso la idea, y todo el centro ha participado en la recogida de bricks, de cualquier variedad de lácteos Covap, especialmente batidos por los distintos colores de los envases», explica la profesora.

Realizar el diseño es sólo una parte del trabajo, que requiere un gran esfuerzo tanto en la recogida y lavado de los envases como en la selección de los fragmentos que compondrán un collage que tiene que ajustarse a unas dimensiones concretas: 1.782 por 840 milímetros.

Tras participar sin premio durante dos años pero quedar muy satisfecho con el trabajo realizado, el Ramón Simonet decidió presentarse el curso pasado con aspiraciones ganadoras y lo ha logrado.

Trabajaron en el proyecto desde principio de curso y a final de enero lo enviaron a la sede de la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, que poco después les comunicó la feliz noticia y les entregó su premio: un cheque para comprar libros para la biblioteca del colegio.

Al comienzo de este curso 2025-26, han vivido otro momento emocionante al ver ya su vaca ilustrando los envases de leche desnatada de Covap en los supermercados.

Una edición limitada de estos envases que aún puede encontrarse en las tiendas y en los que puede leerse «Diseño realizado por el CEIP Ramón Simonet de Málaga».

El Colegio Ramón Simonet de Málaga, ganador del Concurso Diseña con Covap, tu creatividad es la leche. / La Opinión

Sentimiento de comunidad

Carolina Capablanca destaca que este tipo de iniciativas sirve para hacer comunidad, ya que todo el colegio se une y tiene que trabajar en equipo. Así, los alumnos aprenden a colaborar y también que competir es bueno pero hay que saber perder.

«En realidad lo más importante es la ilusión colectiva que se genera. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y para los niños es muy interesante observar como el esfuerzo ha tenido una recompensa», resume la jefa de Estudios de este colegio del distrito Bailén-Miraflores.

Además, aprovecha para reivindicar la importancia de la implicación de las familias, sobre todo en los centros que por sus dimensiones -este tiene unos 800 alumnos- necesitan todas las manos posibles para que todo funcione: «Organizan muchas actividades y eso redunda en la convivencia y el ambiente del colegio, que son muy buenos. Es fundamental. Creemos que los padres tienen que estar contentos y con ellos los alumnos y el barrio. Nosotros hacemos barrio».

Con esta energía, este curso volverán a presentarse al certamen de Covap, para intentar lograr el primer premio y, sobre todo, para continuar haciendo equipo.