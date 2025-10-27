¿Quién puede vacunarse frente a la gripe? Este lunes comienza la inmunización para los mayores de 60 años

A partir de este lunes 27 de octubre los malagueños mayores de 60 años pueden vacunarse frente a la gripe y la covid-19. Desde hoy también podrán recibir la vacuna antigripal los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil, instituciones penitenciarias y veterinarios, trabajadores de granjas o ganaderos.

Se abre así una nueva fase de la campaña de inmunización frente a estos virus respiratorios, que se ha ido abriendo de manera escalonada a los diferentes grupos diana, desde que comenzó el pasado 30 de septiembre con el grupo de edad de 6 a 59 meses, de los cuales ya han sido vacunados 17.786 niños de la provincia, lo que supone una cobertura del 33,9%.

Aquellas personas que deseen recibir su vacuna pueden pedir cita a través de la aplicación de Salud Responde, por vía telefónica, ClicSalud+ o en su centro de salud.

Sanidad anima a la vacunación

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha animado a los mayores de 60 años a vacunarse contra la gripe y la covid-19, pues ha recordado que “las vacunas son la mejor arma que tenemos para protegernos frente a estos virus que causan tantas hospitalizaciones”.

El pasado 20 de octubre arrancó la vacunación en la población mayor de 70 años y en niños de 5 años o más, adolescentes y personas adultas con patologías crónicas y situaciones de riesgo. Desde entonces, han sido inmunizados 44.382 mayores de 70 años de Málaga, es decir, el 19,7% de esta población diana.

Resultados hasta ahora

En cuanto a las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, han recibido la vacuna el 69,9% de este grupo diana, lo que se traduce en 4.160 personas.

Comienza la vacunación contra la gripe para mayores de 70 años y personas con patologías crónicas / L.O.

En lo que respecta a la vacunación antigripal dirigida al personal sanitario y sociosanitario y a estudiantes en prácticas en centros residenciales y sanitarios, desde su inicio (el pasado 6 de octubre) se han inmunizado 23.619 profesionales de toda Andalucía.

Desde Sanidad se está impulsando una campaña en redes sociales para hacer hincapié en la vacunación de estos profesionales y así alcanzar unos niveles de protección mayor frente a la gripe, que también supone la protección de los pacientes a los que estos profesionales atienden.

El pasado 22 de septiembre comenzó también la inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis. Desde que arrancó, han sido inmunizados con nirsevimab 5.183 menores de seis meses de la provincia, lo que se traduce en una cobertura del 84,9%.

Nivel bajo de gripe

Según la información ofrecida por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA), la actividad de la gripe se encuentra en un “nivel bajo”, que es “el esperado para esta época del año”, detectándose "circulación esporádica" del virus en las últimas cuatro semanas desde el inicio de la temporada.

Desde Sanidad han recordado que las principales recomendaciones para prevenir estas infecciones respiratorias son vacunarse, usar mascarilla, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo o con el codo y lavarse con frecuencia las manos.

A partir del 12 de noviembre se iniciarán las jornadas de vacunación sin cita para los grupos diana, que se celebrarán todos los miércoles mientras dure la campaña, en los centros de salud.