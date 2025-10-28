La ayuda vecinal, al rescate de la ONG ASAEC, en apuros económicos

La Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía (ASAEC), fundada hace 30 años y que desde hace 15 tiene su sede en el antiguo colegio público Virgen del Rocío, en la calle Virgen de la Servita, 36, en Carranque, está recibiendo estos días la solidaridad de numerosos vecinos y de casi todos los comercios del barrio. Además, también se han sumado tiendas de otros barrios, regentadas por antiguos vecinos de Carranque.

De hecho, este próximo viernes 31, la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen del Rocío ha organizado en su sede un ‘pasaje del Terror solidario’, en el que la entrada será un kilo de alimentos no perecederos para el comedor social de ASAEC, aparte de que habrá una fila 0 solidaria.

Antonio Paneque, fundador de la ONG, da las gracias a todos, en especial a aquellos comercios que han querido colaborar, «a pesar de que están a punto de cerrar».

Cartel del acto solidario del próximo viernes en Carranque. / L.O.

El motivo de tanta solidaridad con el comedor social se debe a una doble causa. En primer lugar, explica el fundador de ASAEC, en un año el número de usuarios que acude al comedor a diario, previo dictamen de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, ha pasado «de 80 a 180».

Por otro lado, han tenido que hacer frente a una subida del precio de los alimentos de cerca de «un 25 por ciento», calcula.

Ante este panorama, la subvención que este 2025 recibirán de la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, unos 93.000 euros, resulta insuficiente.

Antonio Asaec explica que, hasta que llega la ayuda, capean los gastos del año con préstamos «y buscando recursos donde sea». Sin embargo, en esta ocasión, la subvención de la Junta «solo nos cubre desde enero hasta agosto».

El responsable de ASAEC puso de ejemplo que en septiembre han tenido que afrontar 17.000 euros de gasto de personal y alimentos.

Antonio Paneque aprovechó para pedir a la Junta que aumente las subvenciones para no llegar a esta situación.

Antonio Paneque, en mayo de este año en el almacén de alimentos, con el voluntario Iván Bravo. / A.V.

Respuesta de la Junta

La delegada de Inclusión Social, Ruth Sarabia, explicó ayer a La Opinión que ASAEC, con la que hay «muy buena coordinación», recibe una subvención «importante»; pero «este año ha aumentado el número de colectivos beneficiarios» y, por tanto, hay que repartir entre más entidades, indicó la delegada.