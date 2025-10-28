Sucesos
Cae una red de tráfico de inmigrantes en Ceuta, Málaga y Cádiz, con cinco detenidos
La organización se dedicaba a introducir ilegalmente a personas en la península escondidas en el interior de embarcaciones
EFE
Al menos cinco personas han sido detenidas este martes dentro de una operación contra el tráfico de inmigrantes que se desarrolla en distintos puntos de Ceuta, así como en las provincias de Málaga y Cádiz.
Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el operativo se desarrolla de forma simultánea en Ceuta, Algeciras y Coín (Málaga) en el marco de una investigación abierta sobre organizaciones que se dedican a la introducción en la península de personas migrantes, preferentemente escondidos en el interior de embarcaciones.
En el caso de Ceuta, el operativo ha supuesto la realización de varios registros domiciliarios en zonas como Hadú, Huerta Téllez, Poblado de Sanidad y Recinto Sur.
En una de las viviendas han sido localizadas personas inmigrantes, sin determinar el número exacto, que presuntamente esperaban en la misma para cruzar ilegalmente el estrecho de Gibraltar.
En la operación, que está bajo secreto de sumario, participan distintas unidades de la Guardia Civil, con agentes desplazados desde la península para colaborar en las acciones de entrada y registros domiciliarios.
El amplio despliegue policial ha provocado mucha expectación entre el vecindario de las zonas afectadas, al coincidir en muchos casos con la salida de los niños para dirigirse a los colegios e institutos de la ciudad.
