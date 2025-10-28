Los cementerios de Málaga, de «vigilia» por el Día de los Santos

La provincia de Málaga ya está lista para recibir este fin de semana a miles de familias, hasta contarse por cientos de miles, en sus cementerios. Llegan las fechas festivas del 1 y del 2 de noviembre, del Día de Todos los Santos y la celebración en honor a los Difuntos, y con muchas jornadas de antelación son infinidad las personas que acceden a los camposantos para reacondicionar los lugares donde reposan los restos de sus familiares. Por este motivo, los ayuntamientos establecen horarios especiales y en las grandes urbes se establecen servicios especiales para facilitar el transporte y acceso a los diferentes recintos.

Habrá además algunos pueblos donde la actividad cotidiana alrededor de los cementerios no se cierre a cuestiones meramente familiares. En Casabermeja o Sayalonga son numerosos los turistas que se acercan en estas fechas a contemplar la tremenda singularidad de los camposantos. Los de estas dos localidades poseen características que no tienen ningún otro referente en España, por la colocación o distribución de sus tumbas y nichos.

Los ayuntamientos establecen horarios especiales / Álex Zea

Actividades culturales

Otro motivo por el que acercarse durante el próximo fin de semana a numerosos recintos para el descanso de los fallecidos parte de las también numerosas actividades culturales que suelen organizarse por colectivos tanto religiosos como de otra naturaleza. Conciertos y representaciones teatrales constituyen hoy por hoy parte de una tradición que, sin perderse del todo, intenta abrirse camino frente a otras manifestaciones que en el último medio siglo llegaron, a través del cine o las series, desde tierras anglosajonas. Y es que Halloween se ha consolidado en suelo peninsular y, especialmente, en una provincia donde sólo en el término de Mijas hay empadronados más de 10.000 británicos.

Precisamente en el tercer municipio más poblado de la provincia, el Ayuntamiento indicaba este lunes que acababa de ampliarse el horario de visita al cementerio municipal de La Purísima. Hasta el próximo viernes 31 permanecerá abierto de 9.00 a 20.00 horas, mientras que durante el fin de semana ya se podrá acceder desde las ocho de la mañana y hasta la medianoche, el sábado, o las ocho de la tarde, el domingo 2.

El día 1 y desde las cinco y media de la tarde se oficiará por parte del párroco Marcel Lunar una misa conmemorativa en la capilla, justo antes de que se proceda a la tradicional bendición en el cementerio. Además, de manera gratuita, el Consistorio habilitará una servicio de autobús lanzadera desde la cantera de El Puerto y hasta el propio camposanto. El día 31 el horario será de 9.00 a 19,30 horas; el 1 de noviembre, de 9.00 a 21.30 horas; y el día 2, de 9.00 a 19.30 horas.

Málaga capital

En Málaga capital, la empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa) mantiene toda esta semana ampliados los horarios de apertura para así facilitar las visitas. Además, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) también reforzará a partir de este martes 28 de noviembre el servicio de la Línea 23, que une la Alameda Principal con el entorno de El Cónsul-Parque Cementerio.

El Consistorio informa de que el cementerio de San Gabriel y el Jardín del Recuerdo permanecerán abiertos de forma ininterrumpida entre las 8.00 y las 19.00 horas. Los cementerios de San Juan (El Palo), San Antonio (Churriana), Olías y San Miguel, de 9.00 a 18.30 horas. Y, por otra parte, las oficinas de Parcemasa, en el cementerio San Gabriel, estarán abiertas al público durante este primer fin de semana de noviembre, tanto el sábado como el domingo, de 8.00 a 14.00 horas para resolver todas las incidencias y gestiones habituales, así como hasta las 15.00 horas para información general.

Como ya avanzaba días atrás La Opinión de Málaga, el Cementerio Histórico de San Miguel será uno de los que también disponga de una programación especial, al acoger este viernes 31 de octubre el concierto denominado Réquiem, a cargo de la agrupación Lumen Laudis y la Pasión de Casarabonela. Será a partir de las 18.30 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo.

Al día siguiente, el 1 de noviembre, habrá un homenaje al arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan, cuyos restos están depositados en este camposanto. Está prevista una ofrenda floral en su panteón, con el acompañamiento del coro José Luis Rueda, del Colegio de Abogados de Málaga, que interpretarán varias composiciones desde las 11.30 horas.

Este 1 de noviembre, en el Cementerio de San Gabriel, habrá un acto en memoria de los fallecidos / Álex Zea

Patrimonio

Este sábado también se procederá a la entrega de reconocimientos a José Luis Cabrera, Francisco Rodríguez Marín y a herederos de Martín Heredia Escolar por su contribución en la conservación del patrimonio del cementerio. A las 13.00 horas tendrá lugar una misa en la capilla y, a las 18.00 horas, el ejercicio de las Cinco Llagas y la procesión claustral del Santísimo Cristo de los Afligidos, con la colaboración de las hermandades de Pasión y Gloria.

Habrá asimismo este 1 de noviembre, pero en el Cementerio de San Gabriel, un acto en memoria de los fallecidos. Será desde las diez de la mañana en el Jardín del Recuerdo y con la colaboración de la asociación Alhelí. En este caso, la actuación musical corresponderá al dúo Iberclásico. En el camposanto de San Juan, en El Palo, los días 1 y 2 habrá también sendas actuaciones, a las 12.00 horas, del propio dúo, mientras que su actuación en el cementerio de San Antonio, en Churriana, será el domingo 2 desde las 17.00 horas.

En Marbella, los horarios también se amplían toda la semana en los cementerios de San Bernabé, Virgen del Carmen y San Pedro Alcántara. El viernes 31, en concreto, estarán abiertos «hasta que se marche la última persona que desee estar en ellos».