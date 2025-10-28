Presupuesto
El Consorcio de Residuos de la Diputación de Málaga aumenta las inversiones en contenedores y maquinaria
La entidad provincial tendrá un presupuesto de 32,1 millones de euros en 2026 mientras que el Consorcio del Agua contará con 4,7 millones
El ecuador del otoño suele ser el momento en el que empiezan a trascender los presupuestos de las instituciones públicas para el año siguiente. Y frente a ese horizonte temporal, el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), dependiente de la Diputación de Málaga, aprobó de forma inicial este martes un presupuesto para 2026 de 32,1 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 15% respecto al de este año. Y, a su vez, conlleva un aumento de las inversiones, que alcanzarán los cuatro millones de euros y especialmente se destinarán a nuevos contenedores y maquinaria.
En términos exactos, el presupuesto ascenderá a 32.148.542,74 euros. Así, llegan a ser 4,3 millones de euros más que los disponible este año. De ese modo, la subida de la cuantía se dedicará a la consolidación de nuevos servicios, como la recogida separada de los residuos orgánicos (contenedor marrón), la mejora de las infraestructuras, la renovación de vehículos y el refuerzo del personal operativo y técnico.
Así lo explicó el diputado provincial y presidente del Consorcio de RSU, Luis Rodríguez (PP), quien detalló que «las inversiones reales alcanzan casi los cuatro millones de euros, triplican prácticamente la cuantía de este año e incluyen actuaciones en estaciones de transferencia, maquinaria, contenedores y en el complejo medioambiental de Valsequillo».
El diputado también recalcó «la apuesta de la Diputación de Málaga por reforzar las inversiones tanto del Consorcio de Residuos como del Consorcio del Agua para mejorar los servicios que se prestan a los municipios y a la ciudadanía» . Y, en este sentido, añadió que ambos consorcios han aprobado sus presupuestos sin ningún voto en contra en sus respectivas juntas generales.
Consorcio del Agua
Sin ir más lejos, el Consorcio Provincial del Agua de Málaga también ha dado luz verde, de forma inicial, a su presupuesto para 2026, que será de 4.763.363,34 euros. Esto supone una subida del 10,7%, algo más de 400.000 euros, que se destinarán a nuevas inversiones.
A este respecto, Luis Rodríguez incidió en que «se realizarán mejoras en las depuradoras que se gestionan desde el Consorcio» y enfatizó que «se prestará directamente un nuevo servicio de desatoro para las depuradoras, que estará también a disposición de los municipios, con la adquisición de camiones».
Asimismo, en la reunión se han alumbrado convenios con el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera para la cesión y explotación por parte del Consorcio de las estaciones depuradoras de aguas residuales y estaciones de bombeo de aguas residuales de El Colmenar y Estación de Gaucín-El Colmenar; y en la misma línea con el Ayuntamiento de Jimera de Líbar.
Igualmente, Luis Rodríguez subrayó que "en la junta general se ha aprobado la actualización de la relación de puestos de trabajo y la valoración de puestos de trabajo, así como una revisión del convenio colectivo del personal del Consorcio, que no se había modificado desde 2006".
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
- Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
- Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- ¿Quieres ser funcionario? El Ayuntamiento de Málaga anuncia 266 nuevas plazas de empleo público
- ‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja
- Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z