Las exportaciones de Málaga a EEUU caen un 17% pero más por la bajada del precio del aceite que por los aranceles

Las exportaciones de Málaga a Estados Unidos presentan en este 2025, con 187,3 millones de euros acumulados hasta el mes de agosto, una caída interanual del 17,7%, según los datos facilitados a este periódico por la agencia andaluza Trade, aunque el tejido productivo local achaca más el descenso a la bajada de precios del aceite de oliva (el principal producto que Málaga envía a EEUU) que al posible impacto que puedan estar teniendo los aranceles impuestos por Donald Trump a la Unión Europea.

El aceite representa más del 70% de las ventas de Málaga al mercado estadounidense y su precio, tras alcanzar en 2024 niveles récord por la incidencia de la sequía, ha bajado mucho en los últimos meses, por lo que el sector olivero ya daba por descontado que el volumen de facturación iba a bajar pese a que el nivel de mercancía que se comercializa allí ha aumentado. Concretamente, los datos de la Agencia Trade revelan que EEUU sigue siendo en este 2025 el primer destino mundial del aceite de oliva de Málaga, con 133 millones de euros comercializados hasta agosto. La cifra es inferior en un 22,2% a la del mismo periodo del año pasado pese a que, en volumen de toneladas, lo comercializado en EEUU haya subido en porcentajes de doble dígito.

La situación entre el tejido malagueño exportador es, por ahora, de tranquilidad, aunque también de cautela. "El tema de los aranceles, por ahora, no se nota a nivel del bolsillo del consumidor estadounidense. Paradójicamente, este año el consumidor estadounidense está comprando el aceite de oliva más barato que antes, porque la bajada de precios ha sido mayor que la repercusión del arancel", comentan a este periódico fuentes empresariales del segmento agrario. Una estrategia que han seguido muchas empresas, añaden las fuentes consultadas, ha sido la de adelantar envíos de mercancía a EEUU antes de la fecha de entrada en vigor de los aranceles, con el objetivo de esquivar ese sobrecoste.

En todo caso, eso no quita para que obviamente siga existiendo preocupación por la evolución de los productos europeos a futuro en el mercado de EEUU. "Siempre decimos que lo mejor es que no haya ningún arancel. Y es cierto que la estrategia de empezar a buscar mercados alternativos a EEUU por si acaso está en la mente de todas las empresas", apunta.

¿Qué venden las empresas malagueñas en EEUU al margen del aceite de oliva? Según Trade, otros capítulos reseñables, aunque a enorme distancia del 'oro verde', son los instrumentos y aparatos de óptica (17 millones de euros), máquinas y aparados eléctricos (14) o bebidas y líquidos alcohólicos (4,5). Estos apartados, por ejemplo, sí presentan aumentos de facturación sobre 2024.

Impacto en el PIB

¿Y qué dicen los analistas económicos sobre el posible impacto que vayan a tener en España los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea? Según un informe publicado ayer por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la 'guerra comercial' impuesta por Trump podría restar entre una y dos décimas al crecimiento de la economía española en 2025 y hasta cuatro décimas en 2026. El IEE ve este impacto, de entrada, como "reducido" dada la baja exposición de España al mercado estadounidense (en el caso de Málaga, EEUU supone solo entre el 8% y el 10% de su exportación total). Sin embargo, se advierte de que el mismo podría elevarse si se prolonga o agrava la situación.

El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, afirma que la "elevada incertidumbre" que se generó en abril, cuando EEUU inició su ofensiva comercial, ha disminuido. No obstante, el informe advierte de que la administración Trump todavía sigue usando los aranceles como incentivo o penalización en función de sus intereses geopolíticos y económicos, por lo que aún se pueden esperar cambios tanto positivos como negativos en tiempo real.

Las exportaciones de bienes de España a EEUU suponen el 1,2 % del PIB frente al 2,9% del PIB que representan las ventas de la UE, para la que se estima un impacto de tres décimas de crecimiento del PIB en 2025.

Mover ventas a otros países

La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense María Concepción Latorre, coautora del estudio, explica que el comercio exterior de España se encuentra en un periodo "anómalo o de ajuste", en el que las empresas han intervenido para mover sus ventas a otros países, de forma que el sector exterior se está manteniendo pese a la caída de las exportaciones a EEUU.

Latorre ha abogado por la prudencia a la hora de hacer estimaciones, aunque señala que los sectores más integrados en las cadenas de valor comerciales con EEUU son el farmacéutico, la metalurgia, la industria auxiliar de construcción, la química y la fabricación de maquinaria y bienes de equipo.

Un problema añadido es la contracción de la inversión directa que España recibe de EEUU., que suponía un orden del 15% del total y que ya ha empezado a retraerse este ejercicio como consecuencia de la apreciación del euro sobre el dólar, así como del menor interés de EEUU.

A juicio de la catedrática, los aranceles son la "ocasión de oro" para que la UE apueste por un mercado único europeo que incentivaría un crecimiento potencial mucho mayor al daño provocado por los aranceles.

Latorre calcula que las barreras y diferencias regulatorias existentes entre los 27 países de la UE equivalen más o menos a un arancel del 45% en bienes (el triple del impuesto por EEUU) y del 110% en servicios.

Eliminar las barreras a los servicios sería clave para un ámbito que supuso el 65,3 % del PIB europeo entre 2021 y 2024, frente al 36,1 % del PIB de las exportaciones de bienes.

El informe añade la necesidad de un fondo europeo de ayuda para los sectores más afectados por los aranceles, así como por dar prioridad a los acuerdos comerciales como se ha hecho con el de Mercosur.