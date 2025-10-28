La falta de 45.000 viviendas y el problema de la movilidad lastran la buena marcha económica de Málaga

La economía de Málaga sigue manteniendo una buena senda de crecimiento en este 2025 y cerrará el ejercicio con una subida del 2,8% del PIB, superando los ritmos previstos tanto en el conjunto de Andalucía (2,4%) como nacional (2,5%). No obstante, el Colegio de Economistas de Málaga ha reiterado este martes que la provincia tiene dos grandes desafíos pendientes -vivienda e infraestructuras de movilidad- que amenazan con lastrar su andadura si no se les pone remedio desde las administraciones. Por un lado, y según sus cálculos, en la provincia de Málaga faltarían ya entre 35.000 y 45.000 viviendas para dar repuesta a la actual demanda residencial y frenar la escalada de precios. Y por otro, la carencia en la red de infraestructuras de comunicaciones y transporte del área metropolitana está impidiendo que los municipios cercanos a la capital puedan convertirse en una alternativa eficaz como lugar de residencia para personas que trabajan en la capital. "Malaga va bien pero tiene que hacer los deberes", señalan en el Colegio.

Los economistas emplaza además a la colaboración público-privada para planificar correctamente las necesidades de futuro ya que, según afirma, los grandes proyectos de infraestructuras suelen tardar en ejecutarse entre 10 y 12 años, un tiempo suficiente para que, cuando están finalmente terminados, "las necesidades que pueda haber en ese momento puedan ya ser diferentes". En cuanto al tema de la vivienda, se requerirá al menos de entre cinco y siete años para desatascar el mercado con la llegada de nuevas promociones de pisos en la cantidad necesaria.

"Málaga sigue siendo un referente en la economía española y andaluza. Hay dos índices que merecen nuestra atención, el de confianza empresarial y el del número de empresas constituidas. Ambos muestran un aumento significativo que refleja que los empresarios siguen percibiendo el potencial de Málaga. Pero no debemos olvidar que este potencial requiere esfuerzo y nos exige afrontar retos", ha expuesto durante la presentación del 'Barómetro Económico de Málaga' el decano del Colegio de Economistas, Manuel Márquez, acompañado del vicedecano, Antonio Pedraza, y del secretario y director de estudios económicos, Javier Font.

Antonio Pedraza, vicedecano; Manuel Méndez, decano; Isabel Rodríguez, secretaria general técnica; y Javier Font, secretario y director del servicio de estudios económicos del Colegio de Economistas de Málaga. / L. O.

Los economistas añaden que estos problemas también están dificultando ya la atracción de talento a Málaga por parte de las empresas (con trabajadores o ejecutivos que declinan venir por no encontrar vivienda en ubicación y precios razonables) o incluso de compañías interesadas en venir pero que deciden buscar emplazamientos alternativos.

Retos pendientes

"Tenemos dos retos importantísimos: vivienda y transporte. Puede ocurrir, por ejemplo, que haya empresas que no quieran instalarse en el área metropolitana de Málaga por cuestiones logísticas o estratégicas. Pero si no hay una red que vertebre el territorio, resolver todo esto no va a ser posible. Lo ideal, además, es una provincia donde no haya diferencias socioeconómicas pronunciadas, sino que tenga un tejido homogéneo, y para eso es fundamental la buena comunicación", ha apuntado Méndez.

"Málaga necesita mucha vivienda porque además está atrayendo a una gran cantidad de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes, que son fundamentales para sostener el empleo", ha señalado por su parte el vicedecano Pedraza. A su juicio, hay ahora mismo una gran cantidad de compradores a la espera de que el mercado ofrezca nuevas viviendas, como demuestra el hecho de que el ahorro en manos de particulares en Málaga sigue en niveles máximos.

El hándicap añadido, según indica, es que comenzar a aliviar esta carencia residencial que tiene Málaga requerirá de bastante tiempo (mínimo entre cinco y siete años) debido a que la construcción de viviendas "es lento", al estar sujeto a una burocracia que, entre trámites de suelo y de permisos de obra retrasa mucho el inicio de nuevos proyectos.

"El problema de la vivienda se va a aletargar mucho. Es insoluble a corto plazo el poder acompasar la oferta a la actual demanda de vivienda", ha lamentado.

El análisis del Colegio destaca que el mercado de vivienda en Málaga sigue "tensionado", elevando los precios de las casas "hasta cifras impensables hace unos años". Resaltan también que el 70% de las primeras viviendas compradas en la provincia malagueña son para no residentes. "No extraña si tenemos en cuenta los precios de las viviendas y que el 60 % de la población está en niveles salariales cercanos al salario mínimo interprofesional (SMI)".

Esta escasez de vivienda distorsiona el mercado, en el que entran compradores de otras provincias o no residentes con mayor poder adquisitivo, lo que eleva los precios. El Colegio insiste en que se trata de un mercado con "un tiempo de reacción largo", en el que "los cambios no se aprecian hasta los cuatro o cinco años de media desde la toma de las medidas, y todavía no se ha tomado ninguna".

Buena marcha del empleo y del turismo

El Colegio ha destacado, por otro lado, la buena marcha del empleo (931.000 activos y 816.900 ocupados en Málaga, según la última EPA del INE, con una tasa de paro del 12,2%) y de ámbitos primordiales como el turismo, donde han vuelto a registrarse en este 2025 un incremento de las pernoctaciones hoteleras (pese a la bajada del turista nacional). El vicedecano Antonio Pedraza ha alertado, sin embargo, del incremento de precios que se está registrando en el sector de hostelería y restauración. "Los precios están disparados y eso es peligro porque, si somos una provincia cara, eso puede condicionar el futuro de nuestro turismo. ¿Somos tan atractivos como para volvernos tan caros? Es una pregunta que habría que hacerse", ha expuesto.

La economía malagueña, en todo caso, se está aprovechando así de la buena inercia del sector servicios, sin que le estén afectando el complicado momento que viven Alemania o Francia, dos de sus principales mercados emisores de turistas. El responsable de estudios del Colegio, Javier Font, ha destacado que el crecimiento del PIB del 2,8% previsto para este año en Málaga es "muy bueno" y ha adelantado que para 2026 podría haber otro avance del 2,5%, dando continuidad a la buena tónica de los últimos años.