Este es el famoso monumento de Málaga que fue construido por un noble enamorado para pedir perdón: "Era muy mujeriego"

El municipio malagueño de Antequera tiene en su Arco del Nazareno, situado en la plaza de San Sebastián, uno de sus monumentos más emblemáticos que, además, esconde tras de sí una historia de amor y perdón que llevó a la construcción de esta infraestructura en el siglo XVII. Así lo ha relatado Keko, el guía turístico que se encuentra tras el perfil 'malagueandotours', que muestra a través de sus vídeos los rincones más emblemáticos y curiosos de la geografía malagueña, y que ha explicado que todo comenzó con la historia de un noble antequerano que se enamoró de una novicia.

"Un noble de Antequera hizo algo tan loco que construyó este arco para pedir perdón", ha señalado el guía. Este noble era Luis de Zaya, un antequerano "muy mujeriego" durante su juventud, pero que había cesado en esa vida de excesos cuando se había casado con su esposa. Sin embargo, todo cambió cuando acudió al convento de la Encarnación y se topó con una novicia que estaba a punto de tomar los votos. "Se enamoró perdidamente de una de las monjas, y la monja también se enamoró de él", ha relatado.

Una historia de amor y fe que llevó a la construcción de este reconocido arco de Málaga

Tras profesarse su amor, los amantes decidieron escaparse juntos para comenzar su vida en común. Sin embargo, cuando la joven se disponía a salir del convento para reunirse con su enamorado, se encontró con un cuadro de la virgen que hizo que su convicción se tambaleara: "La propia virgen le decía que no, que ella no se podía ir del convento, que pertenecía a Dios y al clero", ha señalado el experto.

Esta revelación hizo que la mujer le comunicara a Luis de Zaya que no se escaparía con él y que tomaría los votos como monja para seguir con su trayectoria eclesiástica, tras lo que el noble se dispuso a volver a su hogar dolido y triste. Al pasear por la calle, el hombre se desmayó y tuvo una aparición: "Se le apareció Cristo Rey y él lo interpretó como una señal divina".

El Arco del Nazareno de Antequera fue construir en 1671 para pedir perdón a Dios

Así, el noble no solo regresó a su hogar, se sinceró con su esposa y le prometió fidelidad eterna, sino que también pidió perdón a Dios por haber intentado llevarse a una de sus hijas, lo que le llevó a construir el Arco del Nazareno, sobre el que colocaría, alumbrada de forma constante por seis faroles, la imagen de Jesús Nazareno. "Para que siempre Cristo iluminara su camino", ha recalcado el guía.

De ese modo, este arco se construyó en 1671, aunque tuvo que ser demolido en 1959 por el riesgo de derrumbe, tras lo que volvió a construirse e inaugurarse en 1963 de la mano del arquitecto Francisco Pons-Sorolla y Arnau, nieto del pintor Joaquín Sorolla. Desde entonces, este arco no solo divide la ciudad alta de la ciudad baja de Antequera, sino que se erige como una muestra de la belleza de Antequera y su rica historia repleta de leyendas de amor y fe.