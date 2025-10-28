Málaga celebra el 40 aniversario de Proyecto Hombre: cuatro décadas construyendo futuros

Proyecto Hombre Málaga cumple cuarenta años y ha querido celebrarlo con un acto conmemorativo que ha reunido a autoridades, profesionales, voluntarios, usuarios y familiares vinculados con esta entidad, que, gracias al apoyo de la Fundación CESMA, lleva cuatro décadas tendiendo la mano a las personas con adicciones y ayudándoles a reconstruir su vida.

A lo largo de la jornada, que ha acogido el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga y que ha transcurrido en un ambiente de gratitud y esperanza, se ha puesto en valor estos cuarenta años de incansable trabajo y compromiso con la atención, prevención y tratamiento de las adicciones, así como con el acompañamiento a estas personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

“Las adicciones son un síntoma de que una persona tiene un problema, más de uno en muchas ocasiones, por lo que no basta con tratar la adicción, sino que es necesario abordar la situación psicosocial de esa persona desde diferentes ámbitos”, afirmó el presidente de la Diputación, Francisco Salado, durante la inauguración del acto, en el que destacó la importancia de que las instituciones colaboren con el tercer sector. “Juntos ayudamos más, llegamos más lejos”, resaltó.

Colaboración

“Cada euro que invertimos las administraciones públicas en el tercer sector lo convertís en oro y por eso tenemos que seguir colaborando y avanzando cogidos de la mano”, añadió Salado, que también quiso agradecer la labor que realizan todos los profesionales que trabajan en Proyecto Hombre. “Una tarea que puede ser gratificante, pero que sin duda no es fácil”.

Por su parte, el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, lamentó que, a pesar de estar en el mundo “más interconectado de la historia”, la sociedad “nunca había estado tan sola”. “La soledad genera miedo, el miedo genera aislamiento y el aislamiento genera todo este tipo de problemas de adicciones y de salud mental”, manifestó el delegado, que animó a recuperar el espíritu de la esperanza y a “volver a reclamar una sociedad más amable”, como la que crea Proyecto Hombre.

El delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista / Álex Zea

“Tenemos que darle la certeza a estas personas que sufren, que son vulnerables, de que, en el caso de que lo necesiten, estaremos ahí. Y no estaremos ahí con un WhatsApp. Tenemos que estar tocándonos, abrazándonos”, concluyó.

El origen

Los orígenes de Proyecto Hombre Málaga, que fue el primer centro de Andalucía, se remontan a la década de los ochenta, en plena pandemia de la heroína que arrasaba la vida de tantos malagueños. Gracias a la labor de tres instituciones —los Terciarios Capuchinos, la Asociación Horizontes y la diócesis de Málaga a través de Cáritas—, se puso en marcha este proyecto que, 40 años después, sigue “ayudando a muchas personas a ser mejor”, como recordó el obispo emérito de la diócesis de Málaga, Jesús Catalá.

Durante su intervención destacó que tuvo la oportunidad de conocer personalmente al ideólogo de Proyecto Hombre, que nació en Italia, de la mano del padre Mario Picci. Su objetivo era doble: “ayudar a las personas con adicciones a estructurarse personalmente, porque eso era lo que fallaba” y hacerlo desde “los valores cristianos”. Un doble objetivo al que Proyecto Hombre Málaga “ha sido fiel” a lo largo de estos 40 años.

Calidad humana

“Proyecto Hombre tiene que ver con todos ustedes y con todas las personas que en su paso por uno de nuestros centros se han encontrado con una respuesta que da sentido a la vida”, afirmó Elena Presencio, directora general de Proyecto Hombre a nivel nacional, que destacó lo mucho que sorprende y que cambia la mirada sobre el mundo de las adicciones “tras pasar un mañana por una comunidad terapéutica”.

Elena Presencio, directora general de Proyecto Hombre a nivel nacional, / Álex Zea

Presencio aseguró que una de las cosas que más le emocionan al pensar en estos 40 años de Proyecto Hombre Málaga es la “calidad humana” de todo el equipo que lo conforma. Más de 50 profesionales de distintas disciplinas —psicología, pedagogía, educación, trabajo social, medicina— y cien voluntarios que crean un “sólido” grupo humano, en el que cada uno de ellos son “imprescindibles” en el abordaje integral que llevan a cabo en sus centros.

“Todos y todas con un mismo objetivo: poner su tiempo, su esfuerzo, su experiencia, su profesionalidad al servicio de un problema que, aunque hoy presenta unos contornos cada vez más difusos, más invisibles, sigue siendo cada vez más amplio, más arraigado de nuestra sociedad y que hace sufrir a tantos miles de personas y sus familias”, señaló la directora general de Proyecto Hombre en España, que alabó que este gran equipo, pese a las dificultades, haya “mantenido viva la convicción de que las personas pueden recuperar su vida tras una adicción”.

Recuperar la libertad

Por último, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró que Proyecto Hombre se merecía una celebración de estas dimensiones para conmemorar una efeméride tan importante como es su 40 aniversario. “La adicción es una esclavitud”, aseveró el alcalde, que agradeció la labor que realiza Proyecto Hombre ayudando a que tantas personas recuperen su libertad plena.

“Tener pleno dominio de los actos, de las aficiones, de tu tiempo, de tus decisiones. Y los que tienen adicciones no lo tienen. Y eso es lo que hay que conseguir: que sean libres”, insistió el regidor, que destacó también la necesidad de apostar por la educación y la prevención.