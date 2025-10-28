La Carretera de Cádiz tendrá un nuevo parque canino en cuatro meses

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, ha adjudicado a la entidad Hormigones Asfálticos Andaluces S.A, por un importe de 150.005,48 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 4 meses la obra para la instalación de un nuevo parque canino en el distrito Carretera de Cádiz. Con este proyecto, que se ubicará en una parcela de 1.000 metros cuadrados entre las calles Gonzalo Torrente Ballester y Luis Recuerda Montilla, se continúa dando cumplimiento al programa de Gobierno 2023-2027 y a la petición de los vecinos de la zona de contar con un espacio para los canes.

Así, la obra se centra en el acondicionamiento de la parcela para destinarla a este uso. En este sentido, las actuaciones se centran en la demolición del pavimento de hormigón actual para sustituirlo con tierra compactada. También se contemplan las obras complementarias de canalización y acometida de luz, así como la demolición del muro perimetral que se encuentra en el interior de la parcela.

El parque contará con cerramiento perimetral completo y, a su vez, se ha definido una separación de éste en dos, de modo que, habrá una zona destinada a perros de más de 10 kilos y otra destinada a perros de menos de este peso. Estos dos espacios contarán con un sistema de doble puerta de seguridad para evitar que los perros se escapen, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por último, también contará con dos bebederos en el exterior, que dará servicio a ambos espacios, árboles para proporcionar sombra y con 8 bancos.

Los ejemplares arbóreos existentes actualmente en la parcela que pudieran verse afectados para hacer posible el proyecto y se encuentren en un estado óptimo para ser reubicados, se trasplantarán; todo ello se llevará a cabo según el criterio técnico de la dirección de la obra.

22 parques caninos en Málaga

Por otro lado, han recordado desde el Ayuntamiento que Málaga cuenta con 22 parques caninos distribuidos por los once distritos de la ciudad e incluso en parques forestales para que los perros dispongan de zonas de esparcimiento y paseo idóneos y en perfectas condiciones de seguridad e higiene.

La ciudad también dispone de una playa canina en la Araña, junto al arroyo de Totalán. Su ubicación se puede consultar en el geoportal del Ayuntamiento.