Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales

Existe un rincón en Benalmádena idóneo para los amantes de la naturaleza, la tranquilidad y los animales gracias a sus más de 200.000 metros cuadrados de zonas verdes, paseos y parques repletos de toda clase de especies vegetales y una completa fauna con patos, cisnes, pelícanos y pavos reales.

Se trata del Parque de la Paloma, el espacio verde más importante y de mayor extensión de toda Benalmádena, que cuenta con tres décadas de historia tras haber sido inaugurado en 1995 en la zona de Arroyo de la Miel. Desde entonces, se ha convertido en uno de los espacios preferidos de los malagueños y visitantes gracias a su amplia variedad de actividades de ocio y senderos con los que cuenta.

Parque de la Paloma, el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, cisnes, plícanos y pavos reales / Diputación de Málaga

Así, su principal atractivo es un enorme lago artificial que tiene una constante presencia de patos, gansos, cisnes y peces que convierten el lugar en un vergel de vida. Además, en sus inmensas zonas verdes también se pueden encontrar multitud de animales en libertad como conejos enanos, pelícanos, gallinas, pavos reales o tortugas, así como cabras montesas o avestruces en su pequeño zoológico vallado.

Jardines, parques infantiles y atracciones en este parque de Málaga

De igual modo, en sus 200.000 metros cuadrados, este parque cuenta con un Jardín de Cactus y Suculentas, y toda clase de especies arbóreas, como eucaliptos, palmeras, cipreses e inmensos jardines. Asimismo, de su gran lago parten diversos senderos perfectos para realizar en familia, así como dos parques infantiles con todas las atracciones necesarias para el completo entretenimiento de niños de todas las edades.

A esto se suman su zona de restauración con distintos establecimientos rodeados por jardines y zonas de descanso, así como sus caminos adoquinados y zonas recreativas que logran conquistar a los centenares de familias que cada semana acude a la zona verde urbana más importante de Benalmádena.