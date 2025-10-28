Málaga se suma a la ola del hidrógeno verde con una planta tecnológica y dos productivas

El hidrógeno verde es el vector energético del futuro, una de las claves sobre las que se cimientan las estrategias de descarbonización en sectores esenciales, como son la industria, el transporte y el residencial.

Al no ser una fuente de energía que se halla en la naturaleza, como el carbón o el petróleo, hay que producirlo y es ahí donde las energías renovables juegan un papel fundamental, para que la producción de hidrógeno no contamine y, por tanto, sea verde al 100%.

Esta nueva tecnología está impulsando de forma progresiva la construcción de lo que se conocen ya como «valles del hidrógeno verde», donde Andalucía va a tener un papel preponderante, con proyectos punteros en varias provincias.

En el caso de Málaga, la provincia tiene asegurada su incorporación a la ola del hidrógeno verde, con el desembarco, por ahora, de tres proyectos que levantarán cuatro plantas, dos tecnológicas y otras dos productivas, en el nudo central de la provincia, en las localidades de Antequera, Humilladero y Almogía.

La Joya- Málaga

Como adelantó este periódico,el proyecto más reciente es La Joya-Málaga, impulsado por Avalon Renovables, con el objetivo de producir e-SAF, un combustible sostenible para la aviación que se produce a partir del hidrógeno verde.

Para ello, se construirán dos plantas productivas en Antequera y en Almogía, una de ellas dedicada a la producción de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos y dos aerogeneradores que garantizarán el suministro eléctrico, 100% de origen renovable, necesario para la producción del hidrógeno verde.

En el segundo complejo se producirá metanol a partir de la síntesis del hidrógeno y del CO2 resultante de una planta de biomasa, también incluida en el proyecto, en la que, además, se producirá biometano. A partir de la unión de estos dos compuestos, el hidrógeno y el dióxido de carbono, se obtiene metanol, el cual se somete a un proceso denominado «Methanol to Jet» (MtJ) en el que, finalmente, se obtiene el e-SAF.

Vista del aeropuerto de Málaga desde el aire. / L.O

La Joya -que adopta el mismo nombre de una pedanía de Antequera- tendrá una capacidad de producción de 20.000 toneladas anuales de e-SAF con las que la compañía espera proveer a las aerolíneas que operan en el aeropuerto de Málaga, con las que están ya en contacto de cara a cerrar futuros acuerdos comerciales. La inversión supera los mil millones de euros.

Para su transporte se está planteando el uso de camiones cisterna, tal y como se hace con la gasolina, para lo que se construirá una infraestructura de almacenamiento y carga de camiones.

Además del e-SAF, este operador estima una producción anual de 50GWh de biometano, una cantidad que «podrá abastecer a 5.500 hogares y evitará la emisión de 10.000 toneladas de CO2».

Según el calendario que maneja la empresa, las instalaciones estarán ya operativas en el segundo trimestre de 2029 y generarán 35 puestos de trabajo directos y 50 indirectos.

«Málaga, referente mundial en innovación y tecnología, contará también con un proyecto emblemático en materia de transición energética, consolidando su posición como territorio líder en sostenibilidad y economía verde», sostiene Avalon Renovables, que también está impulsando proyectos de hidrógeno verde y derivados en otras provincias andaluzas, como Jaén, Huelva y Cádiz.

Hygreen

Otra localidad malagueña que será escenario destacado del desarrollo del hidrógeno verde en Málaga es Humilladero, donde desembarcarán una planta tecnológica, esto es, donde se fabricarán componentes necesarios para el proceso de producción de este vector energético.

Es el caso de la fábrica de Hygreen, estará destinada a la producción de electrolizadores y empezará a operar con 168 trabajadores entre 2026 y 2027, tras invertir 78 millones de euros. En este municipio desembarcará también la compañía china Sermatec, no tan vinculada al hidrógeno verde, sino destinada ala fabricación de baterías de litio para el almacenamiento de energía.

El fundador de Hygreen EWnergy, Benny Wang, y el presidete andaluz, Juanma Moreno, este miércoles en Pekín (China). / Efe

«Elegimos Andalucía como lugar ideal por sus condiciones para las energías renovables. Al final, el hidrógeno verde necesita alimentarse de ellas, ya sea solar o eólica. Y Andalucía tiene, sin duda alguna, el mejor recurso solar de toda Europa combinado con un recurso eólico de primer orden», expuso en una entrevista con La Opinión de Málaga el malagueño que está detrás del desembarco de las dos firmas chinas, Javier Romero, que es presidente del grupo inversor ChinaLink ESG y CEO de Hygreen Energy España .

Puerto de Málaga

Fuera del ámbito industrial y de producción de hidrógeno verde, este vector energético también está en el centro de las estrategias innovadoras y de descarbonización. Es el caso del Puerto de Málaga,que lleva años trabajando en el proyecto Digital H2 Green, que plantea implementar una red inteligente vinculada al hidrógeno renovable y amoniaco en el recinto portuario. Además de la Autoridad Portuaria, participa la empresa Buran Energy junto a 13 organizaciones nacionales e internacionales especializadas en el sector.

El objetivo es promover la generación distribuida de energía como pilar del autoconsumo sostenible en la comunidad portuaria mediante estaciones de recarga eléctrica y de hidrógeno destinadas a buques y vehículos terrestres, principalmente, que repercutiría en una reducción del 65% de emisiones.