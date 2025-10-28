Guía para Halloween en Málaga 2025: actividades, EMT y seguridad

Los malagueños saldrán a celebrar este viernes la noche de Halloween, la velada en la que las calles se llenan de disfraces terroríficos, pasajes del terror y todo tipo de actividades tenebrosas para todos los públicos. También es una noche de gran afluencia, con un notable incremento de desplazamientos tanto en transporte público como privado, por lo que el Ayuntamiento de Málaga desplegará un amplio dispositivo para blindar a la capital y evitar altercados en los 11 distritos.

Para ello, la Policía Local ha establecido un dispositivo especial de vigilancia formado por un total de 280 efectivos que estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad entre las 18:00 del viernes 31 de octubre y las 6:00 horas del sábado 1 de noviembre, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado. Este operativo se llevará a cabo en coordinación y colaboración con la Policía Nacional.

Así, a los 168 agentes que prestarán servicio ordinario en los turnos de tarde y noche se sumarán otros 112 de servicio extraordinario. Estos refuerzos se destinarán tanto a las Jefaturas de Policía de Barrio de todos los distritos, como grupos especializados tales como el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y la Unidad Canina, el Grupo de Investigación y Protección (GIP) o el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que realizará controles preventivos de alcoholemia, entre otras funciones.

Igualmente, el Servicio de Protección Civil desplegará a la Agrupación de Voluntariado, de forma coordinada con la Policía Local, en los distintos distritos.

EMT

La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) reforzará el transporte público durante la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre con motivo de la celebración de Halloween.

Desde las 20:00 horas se reforzarán la mayoría de las líneas. Así, las líneas nocturnas N1, N2 y N4 mantienen sus horarios, pero duplican la oferta de plazas, al realizar cada una de las salidas con dos unidades. La línea nocturna N3 aumentará su capacidad con un autobús articulado en su recorrido. Asimismo, la línea 10, que conecta el centro de la ciudad con el distrito Churriana, prolongará el horario del servicio que presta habitualmente. De este modo, las últimas salidas desde cada cabecera serán las siguientes: desde la Alameda Principal a las 23:00 horas y desde Churriana a las 24:00 horas.

Actividades programadas

Centro

El distrito Centro colabora en la actividad que organiza la Asociación de Vecinos Colina Toquero, que ha programado talleres, concursos de disfraces, pintacaras y pasaje del terror. El horario para participar en las actividades es desde las 21:00 horas hasta las 23:00 horas.

Este

La Junta Municipal del Distrito Este, con la colaboración de la asociación cultural El Palo, vuelve a organizar la noche de ‘Terror en el Este’ en los jardines Alberto Suárez ‘Pipi’ y en el interior del auditorio Curro Román de Playa Virginia. Desde las 18:00 a las 22:00 horas habrá actividades dirigidas al público infantil que incluirá concursos de disfraces, espectáculo de magia, mini-disco Halloween y varios talleres además de maquillaje terrorífico. Como novedad, este año se realizará una yincana del terror y una batalla ‘Nerf’ zombi. Por último, el parque de Playa Virginia se convertirá en un gran pasaje del terror de 19:30 a 23:30 horas recomendado para mayores de 16 años.

El Parque de la Alegría volverá a albergar la fiesta de Halloween que organiza la Junta Municipal del Distrito Ciudad Jardín con actividades y talleres para todos los públicos en horario de 21:00 a 24:00 horas. Este año, se ha programado una yincana y juegos infantiles. Asimismo, se realizarán talleres temáticos de pintacaras, globoflexia, tatuajes temporales, peinados y concurso de disfraces, todo ello amenizado con actuaciones y cuentacuentos terroríficos.

Bailén-Miraflores

La Junta Municipal del Distrito Bailén-Miraflores celebra un año más la fiesta de Halloween en la plaza Monseñor Bocanegra con distintas actividades dirigidas especialmente al público infantil, como pasaje del terror, talleres, el espectáculo ‘Circo del Miedo’ y photocall desde las 17:30 hasta las 20:30 horas.

Además, se han organizado varias actuaciones y un concurso de disfraces para los asistentes de entre 4 y 12 años, que se podrán inscribir en la propia plaza, y en el que se valorará la originalidad y el uso de elementos sostenibles. El ganador o ganadora del concurso será quien pulse el botón para el encendido del alumbrado navideño del distrito.

Cruz del Humilladero

El distrito organiza la actividad ‘La Noche de las brujas’. Desde las 18:30 horas, en el Parque San Rafael, los asistentes podrán disfrutar de un fotomatón, un Glitter Bar o tocador para maquillaje y pintacaras; un pasaje del terror con más de 100 metros de recorrido; el espectáculo infantil a partir de las 19:00 horas y a las 20:00 horas será el turno para la magina con trucos de ilusionismo, juegos musicales e interactivos.

El Parque de Huelin albergará una fiesta de Halloween en horario de 18:00 a 22:00 horas con actividades para todos los públicos, organizada por la Junta Municipal de Distrito. Este año, la temática escogida será ‘La Familia Adams’. El evento contará con dos pasajes del terror, uno infantil y otro para adultos, además de animación con actores caracterizados. También habrá un photocall digital.

Este año, el distrito cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, que participará con un pasacalle y un concurso de disfraces.

Churriana

La ‘Noche del Terror’ de Churriana celebra su décima edición este año. Se trata de una cita consolidada dentro de la programación anual de la Junta Municipal de Distrito que cuenta con la implicación de la ciudadanía y de colectivos que lo hacen posible gracias a su colaboración. Como en años anteriores, las calles del barrio de Las Pedrizas se transformarán en escenarios terroríficos al aire libre. Los visitantes disfrutarán de las actividades como El Caldero de la Bruja, El Mercado de los Horrores, La Fauna Maldita, entre otras. Todo ello rodeado de fachadas tematizadas y proyecciones virtuales para recrear una escenografía de noche terrorífica en horario de 19:00 a 24:00 horas.

Además, como novedad, este año se va realizar el taller ‘Una Fiesta Monstruosa en la biblioteca municipal José Moreno Villa con dos sesiones: de 17:00 a 18:00 horas; y de 18:00 a 19:00 horas para niños de entre 5 a 12 años (aforo limitado). Es necesaria la inscripción previa en la propia biblioteca.

En Campanillas, la junta de distrito ha preparado un programa de actividades, que comienza a las 18:00 horas en el Centro Cultural Antonio Beltrán Lucena con actividades dirigidas a niños con necesidades especiales que consisten en un pasaje del terror, photocall y talleres para personas neurodivergentes. También a las 18:00 horas está previsto un pasacalle con salida desde el CEIP ‘Francisco Quevedo’ hasta el Centro Cultural ‘Antonio Beltrán Lucena’. Los participantes optarán a un sorteo con diversos regalos que tendrá lugar a las 19:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas se llevarán a cabo los de talleres temáticos.

El parque del Hermano Mayor Enrique Luque Núñez volverá a convertirse en un gran pasaje del terror de 170 m² con un recorrido interior compuesto por cinco áreas tematizadas con escenografía a partir de las 20:00 horas. Además de esta actividad, durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de actividades infantiles, talleres terroríficos, un cementerio viviente y un fotomatón temático. Además, se celebrará la elección del mejor disfraz y maquillaje, animando a todos los participantes a acudir con sus atuendos más creativos y espeluznantes.

La Junta Municipal de Distrito colabora en la celebración de la noche de Halloween que organiza la Asociación de Vecinos de Teatinos-Ciudad de la Justicia, que incluye animación, espectáculo de magia y concurso de disfraces en la calle Pirandello en horario de 18:00 a 23:00 horas. La actividad tendrá lugar en la plaza ubicada entre la avenida Gregorio Prieto y la calle Franz Kafka.

Igualmente, la Asociación de vecinos Hanuca ha organizado varias actividades para los más pequeños con pintacaras, juegos, concurso de disfraces, música y animación en la calle La Sonata, en horario de 14:00 a 02:00 horas.

En este distrito, el 1 de noviembre, la Asociación Vecinal Cortijo Alto ha organizado un pasaje del terror, que se desarrollará en la sede del colectivo (calle Quasimodo, 21) de 19:00 a 00:00 horas.

Otras actividades: Polo Nacional de Contenidos Digitales

El Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en Tabacalera, organiza una nueva edición de Poloween Horror Fest, una jornada en la que el horror, la fantasía y la innovación se dan la mano para celebrar Halloween desde la creatividad digital. El evento reunirá a creadores, divulgadores y amantes del género en una programación que combina charlas, experiencias interactivas y proyecciones en torno al cine, la literatura y los videojuegos de terror.

A lo largo del día se desarrollarán actividades como las grabaciones en directo de los podcasts Choquejuergas y Rancho Drácula, una sesión con la editora de Amor de Madre, y una mesa redonda junto al equipo del Fancine – Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga - que incluirá la proyección de varios cortometrajes de horror producidos en la ciudad. Además, el público podrá disfrutar de una gymkana interactiva y una zona demo con videojuegos de terror, en un formato que convierte al Polo Digital en un auténtico laboratorio del miedo, la cultura y la tecnología. Los interesados en asistir pueden inscribirse en las actividades de manera gratuita a través de la web polodigital.eu