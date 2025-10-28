Planes para Halloween en Málaga 2025

La celebración de Halloween llega a la provincia de Málagay, puedes hacer diversos planes para vivir esta fiesta. El programa está dirigido para todas las edades y se repartirán por toda la provincia.

Centro Comercial Larios

El Centro Comercial Larios Centro celebra Halloween con una propuesta única para disfrutar con la familia. Desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre, el parque comercial se transforma en un universo de brujas, pitonisas y profecías con su experiencia "Pócimas y Secretos".

También, habrá una lectura cómica de una pitonisa y con su bola mágica dará regalos a varios afortunados. Entre los premios se incluyen: tarjetas regalo de Larios Centro, consumiciones en restauración, descuentos, artículos exclusivos de Halloween y deliciosas pócimas.

Viveros Guzmán

Este año, Viveros Guzmán no contará con pasaje del terror, que si lo tuvo el pasado año. Sin embargo, la decoración del lugar es terrorífica y la entrada es completamente gratuita.

Centro Comercial La Verónica

Durante los días 24, 25, 30 y 31 de octubre, y el 1 de noviembre, El centro comercial La Verónica presenta un Pasaje del Terror cargado de tensión y sorpresas, con actores en vivo, efectos especiales y una puesta en escena que sumerge al visitante en un mundo inquietante. El recorrido, guiado por un inquietante Maestro de Ceremonias, ofrece una experiencia sensorial para los amantes del suspense y la emoción.

La actividad se desarrollará de 18:30 a 20:30 horas y promete convertirse en uno de los grandes reclamos de Halloween en la comarca. Se hará un sorteo de un iPhone 17 y una tarjeta de 100€ para gastar en el centro comercial.

Carrefour Los Patios

El centro comercial Carrefour Los Patios realizará un quiz temático de Halloween, durante los días 21 y 31 de octubre. Se dará un sorteo, en el que se repartirá entre los afortunados que realicen una compra en Carrefour un iPhone 17 y una tarjeta regalo de 100€ para gastar en el parque comercial.

La Cañada Shopping

El Centro Comercial de La Cañada celebrará Halloween el viernes 31 de octubre. Las actividades serán durante toda la jornada. El día comenzará con el Truco o trato, todo el día. A las 17.00 h empezará el taller de maquillaje, que durará hasta las 19.00h. También, habrá un show de magia con Drácula, de 18.00 h a 19.00 h

Jardín Botánico La Concepción

En el Jardín Botánico de La Concepción se disfrutará la festividad de Halloween de manera terrorífica, el 31 de octubre. Habrá personajes como Drácula o La Niña del Exorcista, que tienen como objetivo encontrar la planta capaz de otorgar la vida eterna. Las sesiones son cada media hora a partir de las 19 h, con un precio de 17€ por persona.

Bioparc Fuengirola

El Bioparc Fuengirola se convertirá en un espacio para disfrutar de Halloween, a partir del lunes 27 de octubre, con espacios decorados, actividades temáticas y sorpresas convertirán la visita en una experiencia única para toda la familia. Del martes 28 al domingo 2, los visitantes podrán hacerse una foto en el photocall de Halloween, situado en la zona de salida de América.

A partir del jueves 30 de octubre y hasta el domingo 2, las familias podrán disfrutar de una yincana temática, con un recorrido lleno de pruebas interactivas. El sábado será el día central de la celebración, con una programación especial y cierre ampliado hasta las 19.30h. Los más pequeños podrán participar en los talleres infantiles, que tienen un costo de 11,00€

Las entradas generales tendrán un precio de 29,50€, mientras que los niños entre 3 y 9 años, que vengan disfrazados, disfrutarán de la entrada gratuita al recinto. Además, por la compra de una entrada general, una entrada infantil gratis.

Selwo Marina

En Selwo Marina se vivirá Halloween de manera especial. Desde el 13 de octubre al 2 de noviembre. La charlas didácticas son un punto fuerte de esta festividad, Aprende sobre las especies más terroríficas y desterrar los mitos y leyendas que rodean a muchos animales y a destacar su importancia en el medio ambiente. La entrada general tiene un costo de 16,00€ y por la compra de cada ticket un niño de 3 a 7 años entrará al recinto de forma gratuita.

Asociación Vecinal Cortijo Alto

La Asociación Vecinal realizará un pasaje del terror de la mano de Teatrremos. El evento será el sábado 1 de noviembre. La entrada tendrá un precio simbólico de 1€ para los niños y 2€ para los adultos. Todo el dinero recaudado será destinado para ayudar a Leonor, una niña de 14 años que tiene un complicado tumor cerebral y necesita un tratamiento para mejorar y ganarle tiempo a la vida.

Restaurante Batik

Este 31 de octubre, la noche más temida se viste de misterio y sabor en “La Cena de los Espíritus” en el Restaurante Batik. Cada plato es un susurro, cada aroma un hechizo: la Cosecha Maldita cruje entre calabaza, castañas y brotes, mientras Los Chicos del Maíz traen el fuego del chipotle y la dulzura del maíz.

Fantasmas en el Fondo del Mar se deslizan entre el atún rojo confitado y el velo de arroz, y El Bosque Encantado despierta con magret, moras y setas que parecen salidas de un cuento oscuro. Todo culmina en la Sangre de Luna Llena, un postre que estalla entre chocolate blanco, vainilla y aire de frutos rojos, sellando el ritual de esta velada única. Además, para completar la noche, podrás disfrutar de los cócteles mágicos.