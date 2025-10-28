Política
El PP de Málaga insta al subdelegado a dimitir tras admitir "su incapacidad para resolver el problema de la movilidad"
"No ha movido ni un dedo por los malagueños en siete años, puesto que no ha planteado ni medidas urgentes como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida"
EP
El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha instado al subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, a dimitir "tras admitir su incapacidad para solucionar los problemas de movilidad en Málaga en décadas".
En una nota, Ortega ha destacado que Sánchez "no ha movido ni un dedo por los malagueños en siete años, puesto que no ha planteado ni medidas urgentes como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida ante los alcances y mucho menos ha planificado terceros carriles o el tren litoral".
"Además, se han reído y han despreciado las soluciones propuestas por la Diputación de Málaga y los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria. Pero ahora van más allá, al admitir que, con este Gobierno, Málaga necesita décadas para mejorar su movilidad. Por tanto, reconoce su fracaso y el de Sánchez", ha insistido.
Así, Ortega ha reiterado que el subdelegado "confirma que existe una estrategia socialista para bloquear a Málaga, negándole inversiones necesarias" y ha pedido "un adelanto electoral para acabar con la asfixia y el colapso en el que se encuentra Málaga".
Asimismo, ha retado al propio Salas a que "visite una sola obra puesta en marcha por el Ejecutivo de Sánchez en la provincia".
