Proyecto Hombre: 40 años de lucha contra las adicciones

Proyecto hombre es una organización encargada de la reinserción de personas con adicciones en la provincia de Málaga. La entidad colabora con la Fundación CESMA. El equipo está compuesto por 30 profesionales con estudios universitarios en áreas educativas, sociales, sanitarias y legales. Cuenta además con un voluntariado de 91 personas. Este año se cumplen 40 desde el inicio de la Fundación Centro Español de Solidaridad en Málaga y de la implementación del programa en la provincia.

Este martes se ha celebrado un acto institucional en el que han participado autoridades de las distintas administraciones públicas, representantes de entidades sociales y de fundaciones bancarias que colaboran con la Fundación, junto con profesionales, voluntariado, personas usuarias y familiares vinculados a Proyecto Hombre Málaga.

El programa de la jornada contemplaba una ponencia de Arun Mansukhani, psicólogo clínico y sexólogo con formación especializada en Terapia Cognitivo Conductual. También la presentación de un documental conmemorativo, realizado expresamente para este aniversario, así como una mesa redonda que dio voz a profesionales, entidades colaboradoras, voluntariado y personas beneficiarias.

Profesionales

Belén Pardo es la directora de la entidad y según sus palabras, el balance de estos cuarenta años "ha sido muy positivo, se han liberado de una adicción y han comenzado un camino de libertad, autonomía y felicidad".

La directora del centro analiza el perfil de personas que acuden al centro, para resolver sus problemas con las adicciones: "Cuando hace cuarenta años se creó Proyecto Hombre en Málaga, el perfil de la persona que acudía era el de un varón que consumía heroína. Sin embargo, ya hay mujeres y la sustancias principales de consumo son la cocaína y el alcohol. Antes venían personas que estaban deterioradas físicamente y fuera de la estructura social, ahora los perfiles están integrados en la sociedad e invisibilizadlo su problema".

Pardo señala que la metodología que usan es la biopsicosocial que "consiste en el tratamiento de personas, acompañándolas de manera integral. Trabajamos las partes cognitivas, comportamentales, espirituales, emocionales y sociales, porque entendemos que si una persona modifica todas esas partes, va a ser capaz de llegar a la persona que quiere ser".

La entidad cuenta con un equipo de voluntarios compuesto por 91 personas. Según la directora, son "una parte fundamental del proyecto, un modelo de referencia de vida normal puesto al servicio de la solidaridad. Para nosotros es fundamental que los chicos que están en el proceso vean a personas que han decidido dedicar su tiempo en ellos".

"Me sigue impactando cuando una persona llega derrotada y con muchos fracasos a su espalda y es capaz de poder seguir adelante y ver como el cambia la cara. Espero que no me deje de conmover nunca", explica.

Por su parte, la directora de acogida y apoyo joven, Miriam Cabezón, precisa que hay varios tipos de tratamientos: "Cuando el consumo es muy abusivo y les afecta a su vida personal, les ofrecemos un tratamiento intensivo, que es el CTA y acogida. Comienzan viniendo tres días en semana y después van a una comunidad terapéutica, de lunes a viernes. La tercera fase sería la reinserción social. Para las personas que no les afecta a su vida personal, pero necesitan ayuda, se hace una terapia de un día a la semana, durante 18 meses".

Cabezón añade que "la terapia no es mala. Cuando una persona necesita o busca ayuda no lo vean como algo negativo. Proyecto Hombre es un lugar donde van a encontrar personas que les escuchen, acojan y les acompañen sobre todo. No es malo pedir ayuda".

Caso real

Adrián tiene 28 años y es adicto a los juegos de azar. Desde que cumplió 18 años, su vida comenzó a depender de una bola que gira o un gol de un equipo de fútbol. Entonces, cuando su vida empezó a desmoronarse acudió a pedir ayuda para encauzar su futuro y salir de ese agujero.

Este joven malagueño recordaba los primeros días con nerviosismo e incertidumbre. "Soy una persona cerrada e introvertida y me cuesta abrirme a los demás. Tenía miedo a relacionarme y que me vieran tal y como soy. Siempre me rodeaba del mismo estilo de personas, que me hacía tener un comportamiento dañino", rememora.

Las adicciones no se pueden superar solas, sin ayuda profesional. "No se puede salir de un problema así, solo. Siempre pensamos que mañana o la semana que viene lo dejo, pero al final, siempre hay una próxima vez. Tienes que cambiar tu forma de pensar, tu estilo de vida y recuperar valores que has perdido durante este tiempo, que has estado consumiendo".

Adrián confiesa que su familia es la parte fundamental de su proceso para abandonar la adicción al juego. "Si no tienes esta ayuda, es más complicado salir. Al fin y al cabo te dicen las cosas que no quieres escuchar y, eso es importante. Cuando estamos aquí, estamos protegidos, pero cuando salimos a la calle, tiene que haber alguien pendiente de nosotros", sostiene.

El joven cree que los profesionales que trabajan y dedican su vida para ayudar a las personas en la entidad son sus ángeles de la guarda, que "ellos hacen su labor por vocación, porque les gusta ayudar a las personas". "El mundo sería peor de lo que está, si ellos no estuviesen. Me han dado una segunda vida, una segunda oportunidad. Cuando acabe este proceso, siempre voy a estar en deuda con ellos", concluye.