Punto y seguido para el tour sindical por todas las comisarías de Málaga

Tras concluir el tour de concentraciones por todas la comisarías de la provincia para dar visibilidad a sus principales demandas sindicales, la Confederación Española de Policía (CEP) pondrá el punto y seguido este miércoles con una concentración en frente a la Subdelegación del Gobierno de Málaga. Según ha informado la organización, la cita se llevará a cabo entre las 10:00 y las 12:00 horas y han sido convocados todos los "representantes institucionales, sociales, sindicales y asociativos" que deseen apoyar las principales reclamaciones de la CEP, que giran en torno a la equiparación salarial respecto a otras policías autonómicas, una jubilación digna y la mejora de medios materiales e infraestructuras.

Desde el sindicato celebran el resultado de este primer tour que se ha llevado a cabo entre septiembre y octubre en ocho municipios y advierten de que no será el único. Tanto es así, que ya han puesto fecha a una nueva edición que arrancará en enero de 2026 "con el mismo espíritu". “Seguiremos trabajando sin descanso para que se atiendan las necesidades reales de nuestros compañeros y se dignifique la labor policial”, indican.

El comité provincial de la CEP considera que se trata de una "iniciativa histórica" en el sindicalismo de la Policía Nacional, ya que por primera vez "una organización ha decidido mantener concentraciones de carácter indefinido hasta que el ministro del Interior asuma la urgente necesidad de situar este cuerpo como la mejor policía de España en todos los aspectos, tanto profesionales como materiales". La organización agradece la participación de numerosos agentes y el respaldo que algunos partidos políticos han mostrado a las reivindicaciones del colectivo durante las concentraciones de las últimas semanas, que han pasado por Ronda, Málaga capital, Torremolinos/Benalmádena, Vélez-Málaga, Marbella , Estepona y Antequera.