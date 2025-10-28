Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten

Camperos y bocadillos XXL con todos sus ingredientes caseros e, incluso, la opción de escoger el pan sin gluten. Esto es lo que se puede degustar en uno de los restaurantes familiares más reconocidos de Málaga, con casi dos décadas de historia sirviendo los mejores bocados a universitarios, trabajadores y cofrades de la capital: la Bocatería Lex Flavia.

Con más de medio centenar de bocadillos, hamburguesas, camperos, durums y patatas en su carta, este negocio se presenta como uno de los más económicos de la capital, con sus platos gigantes desde dos euros. Un entorno que, además, rinde tributo a la tradición cofrade de Málaga a través de los nombres de sus creaciones, con especialidades como El Cautivo, Cristo de Mena, la Pollinica, la Expiración o el Rescate, entre otros muchos.

Así, en su extensa oferta, este negocio situado en la plaza Lex Flavia Malacitana cuenta con toda clase de productos, como sus pitufos desde 2 euros, las vienas desde 3 euros, los sándwiches desde 2 euros, las baguettes desde 3 euros, las 'bocapizzas' desde 3,50 euros, los camperos desde 3,80 euros, las hamburguesas caseras desde 3,50 euros y los durum desde 4 euros.

Hamburguesas, camperos y bocadillos sin gluten en este restaurante de Málaga

Además, todos sus camperos, hamburguesas, pitufos, baguettes XXL y vienas se pueden pedir con pan sin gluten desde 1,30 euros, para lo que el negocio pide a su clientela avisar con antelación para poder descongelarlo de forma natural para que esté en las mejores condiciones.

"Nuestras hamburguesas, camperos, bocadillos, durum, boca-pizzas y patatas XXL con salsa son la opción perfecta para terminar el día", aseguran desde este negocio que se encuentra abierto de lunes a jueves en horario de 8.00 a 15.30 horas y de 18.00 a 22.00 horas, mientras que el viernes se extiende su horario hasta las 23.00 horas.