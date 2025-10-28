Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Turismo

Estos son los vuelos desde Málaga a Europa desde solo 22 euros

Vueling lanza una promoción hasta el 31 de octubre para volar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 en rutas seleccionadas

Vueling ofrece desde Málaga tres ciudades por 22 euros.

Vueling ofrece desde Málaga tres ciudades por 22 euros. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Vueling lanza una promoción especial este Halloween, con vuelos desde Málaga por 22 euros para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Las reservas pueden realizarse hasta el 31 de octubre a través de la web de Vueling y canales habituales. Esta promoción ofrece la oportunidad perfecta para organizar una escapada urbana para disfrutar del otoño y el invierno.

Entre los destinos destacados desde Andalucía, Vueling invita a descubrir grandes clásicos europeos y rincones llenos de encanto que combinan cultura, historia y experiencias únicas.

Ciudades culturales y urbanas

Con esta promoción, desde Málaga podrás viajar hasta París, Londres o Ámsterdam. Estos destinos se presentan como opciones imprescindibles para los amantes del arte, la moda y la vida urbana. 

Pasear por las orillas del Sena, perderse entre los canales de Ámsterdam o disfrutar del ambiente cosmopolita de Londres son planes perfectos para una escapada de otoño o invierno.

Estos descuentos se aplican también a otros destinos andaluces, como Sevilla. La capital andaluza ofrece destinos con un aire más exótico como Esauira.

Noticias relacionadas y más

Esta promoción se suma a la nueva campaña de Vueling que conecta Málaga con seis 'mercados navideños’ de Europa desde 21 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
  2. Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
  3. Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
  4. Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
  5. Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
  6. Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
  7. ‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja
  8. Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z

Málaga dice adiós a la emblemática tetería Kinyeti: el cierre definitivo a final de octubre

Málaga dice adiós a la emblemática tetería Kinyeti: el cierre definitivo a final de octubre

Estos son los vuelos desde Málaga a Europa desde solo 22 euros

Estos son los vuelos desde Málaga a Europa desde solo 22 euros

'Flex living' en Málaga: ¿Por qué esta modalidad de alquiler de vivienda gana peso?

'Flex living' en Málaga: ¿Por qué esta modalidad de alquiler de vivienda gana peso?

Una veintena de pueblos de Málaga ve peligrar los únicos bares de sus municipios

Una veintena de pueblos de Málaga ve peligrar los únicos bares de sus municipios

Aviso amarillo en Málaga este miércoles por fuertes lluvias y tormentas

Aviso amarillo en Málaga este miércoles por fuertes lluvias y tormentas

Parque Mediterráneo: una actuación anti incendios, en el cajón desde 2019

Parque Mediterráneo: una actuación anti incendios, en el cajón desde 2019

Así es la nueva agricultura en Málaga: de cultivar en el tejado a la poda virtual

Así es la nueva agricultura en Málaga: de cultivar en el tejado a la poda virtual

“Cada vez que una persona tiene un problema de adicción dinamita todo el sistema familiar”

“Cada vez que una persona tiene un problema de adicción dinamita todo el sistema familiar”
Tracking Pixel Contents