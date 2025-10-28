Turismo
Estos son los vuelos desde Málaga a Europa desde solo 22 euros
Vueling lanza una promoción hasta el 31 de octubre para volar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 en rutas seleccionadas
Vueling lanza una promoción especial este Halloween, con vuelos desde Málaga por 22 euros para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.
Las reservas pueden realizarse hasta el 31 de octubre a través de la web de Vueling y canales habituales. Esta promoción ofrece la oportunidad perfecta para organizar una escapada urbana para disfrutar del otoño y el invierno.
Entre los destinos destacados desde Andalucía, Vueling invita a descubrir grandes clásicos europeos y rincones llenos de encanto que combinan cultura, historia y experiencias únicas.
Ciudades culturales y urbanas
Con esta promoción, desde Málaga podrás viajar hasta París, Londres o Ámsterdam. Estos destinos se presentan como opciones imprescindibles para los amantes del arte, la moda y la vida urbana.
Pasear por las orillas del Sena, perderse entre los canales de Ámsterdam o disfrutar del ambiente cosmopolita de Londres son planes perfectos para una escapada de otoño o invierno.
Estos descuentos se aplican también a otros destinos andaluces, como Sevilla. La capital andaluza ofrece destinos con un aire más exótico como Esauira.
Esta promoción se suma a la nueva campaña de Vueling que conecta Málaga con seis 'mercados navideños’ de Europa desde 21 euros.
- Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
- Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
- Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
- Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
- ‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja
- Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z