Estos son los vuelos desde Málaga a Europa desde solo 22 euros

Vueling lanza una promoción especial este Halloween, con vuelos desde Málaga por 22 euros para viajar entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Las reservas pueden realizarse hasta el 31 de octubre a través de la web de Vueling y canales habituales. Esta promoción ofrece la oportunidad perfecta para organizar una escapada urbana para disfrutar del otoño y el invierno.

Entre los destinos destacados desde Andalucía, Vueling invita a descubrir grandes clásicos europeos y rincones llenos de encanto que combinan cultura, historia y experiencias únicas.

Ciudades culturales y urbanas

Con esta promoción, desde Málaga podrás viajar hasta París, Londres o Ámsterdam. Estos destinos se presentan como opciones imprescindibles para los amantes del arte, la moda y la vida urbana.

Pasear por las orillas del Sena, perderse entre los canales de Ámsterdam o disfrutar del ambiente cosmopolita de Londres son planes perfectos para una escapada de otoño o invierno.

Estos descuentos se aplican también a otros destinos andaluces, como Sevilla. La capital andaluza ofrece destinos con un aire más exótico como Esauira.

Esta promoción se suma a la nueva campaña de Vueling que conecta Málaga con seis 'mercados navideños’ de Europa desde 21 euros.