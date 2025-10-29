La Aemet activa en Málaga la alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y "posibles tornados"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa para este miércoles el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la provincia de Málaga. La alerta estará vigente desde las 13.00 horas de la mañana hasta la medianoche y "no se descarta la formación de tornados o trombas marinas".

Según la previsión del organismo meteorológico, durante este periodo podrán registrarse precipitaciones localmente intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 25 litros por metro cuadrado en solo una hora y 70 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas del día.

Estas cifras podrían provocar encharcamientos puntuales, crecida de cauces menores y dificultades en la circulación en algunos tramos de carretera, especialmente en zonas de ladera o con deficiente drenaje.

La Aemet recomienda precaución a conductores y viandantes. Las autoridades locales y los servicios de emergencia mantendrán la vigilancia activa ante posibles incidencias derivadas de este episodio de inestabilidad.

Málaga, en aviso amarillo / Álex Zea

Nivel rojo y naranja

La Aemet ha activado la alerta naranja y roja en Huelva y Sevilla. Las zonas del Andévalo y Condado y el litoral de Huelva estarán en aviso rojo (riesgo extremo) entre las 12:00 y las 13:59 horas, por precipitaciones acumuladas de hasta 60 mm en una hora y 120 mm en 12 horas.

Estas lluvias torrenciales ya están provocando inundaciones locales y complicaciones en la red viaria.

El nivel naranja afecta también a amplias zonas de Sevilla y Córdoba, donde se esperan entre 30 y 50 mm de lluvia en una hora, y hasta 100-110 mm en 12 horas. Las áreas más afectadas serán la campiña sevillana y Sierra norte de Sevilla con hasta 110 mm y la campiña cordobesa y Sierra y Pedroches con hasta 100 mm.

En Cádiz, las zonas de Grazalema, Estrecho y Campiña gaditana también estarán en aviso amarillo por lluvias intensas y viento. El viento también será protagonista. Se prevén rachas de hasta 80 km/h del suroeste en zonas de Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Ceuta, entre las 09:00 y las 20:59 horas.

Plan de Emergencias

La Junta de Andalucía, mantiene activado desde el pasado lunes, a las 09.28 horas, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0, por las lluvias registradas durante la mañana del lunes y ante las previsiones y predicciones disponibles para la semana.

En este contexto, el 112 ha recordado que esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

Ante los avisos de lluvia y tormentas, el 112 ha recomendado extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.