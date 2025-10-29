Aviso amarillo en Málaga este miércoles por fuertes lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que activará este miércoles el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias comarcas de la provincia de Málaga, concretamente en las zonas de Ronda, Sol y Guadalhorce y la Axarquía. La alerta estará vigente desde las 09.00 horas de la mañana hasta la medianoche, abarcando prácticamente toda la jornada.

Según la previsión del organismo meteorológico, durante este periodo podrán registrarse precipitaciones localmente intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 25 litros por metro cuadrado en solo una hora y 70 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas del día. Estas cifras podrían provocar encharcamientos puntuales, crecida de cauces menores y dificultades en la circulación en algunos tramos de carretera, especialmente en zonas de ladera o con deficiente drenaje.

La Aemet recomienda precaución a conductores y viandantes. Las autoridades locales y los servicios de emergencia mantendrán la vigilancia activa ante posibles incidencias derivadas de este episodio de inestabilidad.

Málaga, en aviso amarillo / Álex Zea

Nivel naranja

Por otra parte, se ha activado también para este miércoles avisos por lluvia de nivel naranja en Córdoba, Huelva y Sevilla, y amarillos en varias zonas de Cádiz y Granada. Las tormentas mantendrán la alerta amarilla en todas las provincias afectadas por la lluvia, excepto en Córdoba. Además, el oleaje y el viento activarán avisos amarillos en Cádiz y Huelva, mientras que Sevilla también se verá afectada por las rachas de viento.

Huelva

Según informa la Aemet en su página web, en la provincia de Huelva se mantiene este miércoles el aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas hasta las 21.00 horas en Aracena, Andévalo y Condado y el litoral. Se esperan acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, 80 l/m2 en las primeras doce horas y 70 l/m2 en el litoral. Además, no se descarta la posible formación de tornados o trombas marinas.

En estas comarcas, también se activará el aviso amarillo por rachas de viento del suroeste de hasta 70 kilómetros por hora desde las 09.00 hasta las 21.00 horas. De igual modo, el oleaje golperará al litoral onubense dejando activo el riesgo amarillo desde las 9.00 horas hasta las 18.00 horas en el oeste, acompañado de vientos del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Sevilla

Ya en Sevilla, la lluvia activará la alerta naranja y el aviso amarillo por tormenta a partir de la medianoche de este martes, manteniéndose hasta las 21.00 horas de este miércoles en la Sierra Norte y la campiña. Se prevén acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, alcanzando 80 l/m2 en la Sierra Norte y 70 l/m2 en la campiña. Además, las precipitaciones activarán el aviso amarillo en la Sierra Sur durante el mismo período, con hasta 15 l/m2 por hora.

El viento también azotará este miércoles a la provincia sevillana, con aviso amarillo vigente desde las 09.00 hasta las 21.00 horas en la Sierra Norte, la Sierra Sur y la campiña, donde se esperan rachas del suroeste de hasta 80 kilómetros por hora.

112 pide precaución para la jornada del miércoles. / L.O.

Córdoba

De igual modo, en Córdoba la lluvia será protagonista de la jornada dejando activo la alerta naranja en Sierra y Pedroches, acompañada por tormenta, desde esta medianoche hasta el término de la jornada de este miércoles por una acumulación de agua de hasta 30 l/m2 en un ahora y de 80 en las primeras doce horas. Además, este mismo fenómeno activará la alerta amarilla en la campiña por acumulaciones de hasta 25 l/m2 en una hora y de 70 en las primeras doce.

Estas tres comarcas cordobesas también se verán afectadas por el viento del suroeste con rachas de hasta 80 kilómetros por hora que dejarán activo el aviso amarillo desde las 09.00 horas hasta el fin de la jornada de este miércoles.

Cádiz

Por otro lado, en la provincia gaditana la lluvia y la tormenta pondrán en alerta a todas sus comarcas --el litoral, Grazalema, la campiña y el Estrecho-- desde las término de este jornada hasta la medianoche de este miércoles, donde se espera una acumulación de agua de hasta 25 litros por metro cuadrado y de 70 l/m2 en las primeras doce horas.

El viento del suroeste también soplará en estas cuatro comarcas activando el aviso desde las 09.00 horas hasta las 21.00 horas, con rachas de hasta 80 kilómetros. Además, el litoral gaditano y el Estrecho se verán afectados por el oleaje decretándose el aviso amarillo desde las 09.00 horas hasta las 18.00 horas, por vientos del suroeste de 50 a 61 km/h, con mar combinada de cuatro metros de altura (fuerza 7).

Granada

Por último, en la provincia granadina las lluvias activarán la alerta amarilla desde las 12.00 horas hasta el término de la jornada en la comarca de Nevada y Alpujarras, donde se prevé registrar hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que las tormentas activarán en el mismo tramo horario el aviso amarillo en la costa granadina.

Plan de Emergencias

La Junta de Andalucía, mantiene activado desde el pasado lunes, a las 09.28 horas, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0, por las lluvias registradas durante la mañana del lunes y ante las previsiones y predicciones disponibles para la semana.

En este contexto, el 112 ha recordado que esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

Ante los avisos de lluvia y tormentas, el 112 ha recomendado extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.