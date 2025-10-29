Denuncian que el Regional acumula 300 estudios genéticos sin informar

El sindicato CSIF ha alertado de lo que califica como "colapso" del servicio de Genética del Hospital Regional Universitario de Málaga, con más de 300 estudios genéticos pendientes de informar desde hace ocho meses.

Son pruebas esenciales para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades hereditarias, cánceres con base genética, patologías pediátricas y estudios prenatales, son determinantes y en la mayoría de casos tienen plazos importantes que de incumplirse pueden tener consecuencias muy graves e irreversibles para pacientes.

Denuncian que la espera media para ser atendido en consulta de Genética supera los nueve meses, demora especialmente grave en pacientes que requieren actuaciones clínicas urgentes o decisiones médicas ligadas a plazos, como mujeres embarazadas o personas con sospecha de enfermedades graves.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado los descubiertos por la falta de contrataciones, que asegura que multiplican la sobrecarga laboral y genera "consecuencias muy graves para pacientes oncológicos, pediátricos y embarazadas".

Ha explicado que ese servicio es una unidad de referencia que también atiende a pacientes de toda Andalucía y ha reclamado a la dirección del centro soluciones urgentes a la falta de personal, que considera sostenida durante años, especialmente entre los técnicos especialistas en laboratorio, a la que precisan que se ha sumado un crecimiento exponencial de la demanda.

CSIF advierte de que la falta de adecuación de plantillas a la demanda y la nula cobertura de jubilaciones y bajas han dejado una plantilla de administrativos, técnicos y facultativos insuficiente, lo que ha llevado al servicio a una situación crítica que compromete la seguridad de los pacientes.

La central ha señalado que el déficit de personal en ese servicio es crónico y preocupante y afecta a todas las categorías: debería contar con tres técnicos de laboratorio, pero solo está cubierta una plaza con jornada reducida y otra con un traslado temporal procedente de Urgencias.

A ello se suma la vacante de un facultativo jubilado sin ser sustituido y la ausencia total de personal administrativo, con las dos únicas plazas descubiertas, por lo que lamenta que está paralizada la gestión administrativa de la unidad, que no puede asignar citas, gestionar pruebas o archivar historias clínicas.