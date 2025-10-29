'Flex living' en Málaga: ¿Por qué esta modalidad de alquiler de vivienda gana peso?

En plena crisis habitacional, están emergiendo nuevas fórmulas habitacionales, centradas en el alquiler con condiciones más "flexibles" en cuanto a duración y estancia que las que ofrece el contrato tradicional, además de contemplar la posibilidad de compartir la vivienda o espacios comunes.

Es lo que se denomina como "flex living" o viviendas flexibles en sus diferentes modalidades, como el coliving, pensando para nómadas digitales, o el senior living, dirigido a la población anciana.

En el caso de Málaga, la ciudad se encuentra entre las grandes ciudades españolas que se han sumado a esta tendencia y que experimentan un "creciente desarrollo", como refleja la consultora inmobiliaria JLL en su último informe sobre el mercado del flex living en España. Este informe revela que en la capital malagueña hay actualmente 800 camas de viviendas flexibles ya operativas, a las que se sumarán otras 1.300 para 2028, incrementando el 'stock' por encima de las 2.000 unidades.

Uno de los ejemplos más simbólicos con respecto a este tipo de proyectos habitacionales es el que opera ya en el Málaga Tech Park, desarrollado por desarrollado por el Grupo Lar y el fondo Impacto Andalucía (que está gestionado por Arcano Capital). En este caso, cuenta con 105 apartamentos y 186 camas con tarifas que parten de 700 euros por habitación en tipologías compartidas y desde 1.000 euros mes en estudios individuales, para estancias de hasta 12 meses.

A nivel nacional

Hay que tener en cuenta que, a nivel nacional, este tipo alojamientos suma 19.089 camas operativas y que en los próximos tres años se duplicarán hasta alcanzar las 38.716 plazas para el año 2028, "lo que dará paso a una nueva etapa de diversificación y consolidación del mercado de 'flex living' en el que nuevos operadores e inversores aumentarán su peso", según apunta la consultora inmobiliaria, que asegura que este segmento podría alcanzar los 314 millones de euros transaccionados a cierre de año a nivel nacional, lo que situaría 2025 como el tercer mejor ejercicio desde 2018.

Los número de Málaga reflejan una tendencia clara aunque aún lejana a las cifras que manejan ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Destaca especialmente Madrid, que concentra el 60% de las plazas actuales, con unas 11.375, y el 72% de las camas en construcción, con más de 14.000. En segundo y tercer lugar, Barcelona, con cerca de 3.300 camas operativas y casi 1.800 en proyecto; y Valencia, con 1.500 plazas en 'stock' y más de 1.000 en construcción cierran el pódium.

A un nivel parecido se encuentra la capital andaluza, Sevilla, donde los proyectos en marcha añadirán alrededor de 500 nuevas plazas.

Principales operadores

Siguiendo con las conclusiones de JLL, a cierre de octubre de 2025, cinco operadores copan el 53% del 'stock' actual: Be Casa (21%), Livensa Living (10%), Cotown (8%), Smart Rental (7%) y Node Living (7%). Sin embargo, advierte de que "en los próximos años nuevos jugadores ganarán peso", entre los que destaca a The Flexy Living (con más de 4.000 camas en desarrollo), Calido (cerca de 2.000 en proyecto) o Kora (más de 2.000 nuevas plazas previstas).

"Este incremento del sector del 'flex living' se debe a los cambios demográficos, la movilidad laboral y la búsqueda de flexibilidad en la oferta residencial en el país", explica la consultora inmobiliaria.

Fondos y promotores nacionales

Junto al crecimiento del 'stock', se producirá una evolución en el perfil de los inversores, sostiene JLL. "De esta manera, fondos y promotores nacionales ganarán peso en las proyecciones, uniéndose al capital institucional internacional que fue pionero en el desarrollo de esta modalidad de vivienda en España".

A día de hoy, los inversores con más camas en cartera son Greystar, con cerca de 4.500, el 23% del parque total; CPPIB, con más de 1.850, el 10% de las camas operativas, y Patron Capital, en torno a 1.500, el 8%.

Sin embargo, solo Greystar está entre los cinco inversores con mayor número de plazas en proyecto para los próximos tres años. En este apartado, el capital nacional entra como protagonista con Stoneshield, con más de 4.300 camas en construcción; Kategora, con más de 2.000 plazas; Dazia Capital en 'joint venture' con Aermont, rozando las 2.000 nuevas camas y Twinpeaks, con 1.200 plazas previstas.

La directora de Living de JLL España, Paola Erhardt, ha explicado que el 'flex living' va de camino a consolidarse como "elemento estructural residencial" debido a la combinación de factores que hace que sea "muy atractivo" para el capital internacional pero también para inversores nacionales, que aumentan su exposición a este mercado.