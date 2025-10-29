'Halloween' llega al Bioparc de Fuengirola: este es el curioso regalo que le han hecho a sus animales para celebrar la fiesta del terror

'Halloween' ya ha llegado a Bioparc Fuengirola. Pero no solo podrán celebrarlo sus visitantes, que contarán con talleres, actividades y decorados especiales con motivo de la fiesta del terror, sino que sus propios animales lo disfrutarán con el curioso regalo que el parque les ha entregado con motivo de este evento: una calabaza rellena con sus alimentos favoritos.

Así lo ha explicado el propio parque, que ha asegurado que muchos de sus animales, como los dragones de Komodo, los pandas rojos, las nutrias gigantes y los lémures han recibido unas calabazas decoradas de 'Halloween' y rellenas con sus sabores favoritos con la intención de despertar su curiosidad y fomentar "su comportamiento natural de exploración".

'Halloween' llega al Bioparc de Fuengirola: este es el regalo que le han hecho a sus animales para celebrar esta fiesta del terror / Bioparc Fuengirola

Este tipo de iniciativas, conocidas como enriquecimiento ambiental, buscan estimular los sentidos de los especímenes, así como promover su actividad física, favorecer la interacción social y evitar la rutina. "Recrean situaciones y retos que los animales encontrarían en su hábitat natural", ha explicado el parque.

Calabazas con comida para los animales del parque malagueño

Además, ha asegurado que cada animal se relaciona de forma diferente con este tipo de iniciativas, ya que los lémures utilizar su olfato y destreza manual para hacerse con el botín, las nutrias cooperan en grupo, los pandas rojos investigan con cautela y el dragón de Komodo analiza cada estímulo con precisión.

"Estos momentos no solo nos regalan escenas divertidas, sino que también ayudan a estimular sus sentidos y promover su bienestar", ha recalcado el parque. Pero esta no es la única iniciativa que lleva a cabo Bioparc Fuengirola por 'Halloween', sino que también contará con una ambientación especial durante todo el fin de semana, aemás de actividades temáticas y diversas sorpresas.

'Halloween' llega al Bioparc de Fuengirola: este es el regalo que le han hecho a sus animales para celebrar esta fiesta del terror / Bioparc Fuengirola

Los menores podrán entrar gratis a Bioparc Fuengirola por 'Halloween'

De igual modo, los menores de entre 3 y 9 años podrán entrar al parque de forma totalmente gratuita el 31 de octubre y el 1 de noviembre si acuden disfrazados y acompañados de un adulto con su entrada. "Deben venir completamente disfrazados, no solo con pintura en la cara o un simple accesorio", ha matizado la organización.

'Halloween' llega al Bioparc de Fuengirola: este es el regalo que le han hecho a sus animales para celebrar esta fiesta del terror / Bioparc Fuengirola

De igual modo, en su restaurante se ofrecerá durante la semana un menú temático, con propuestas inspiradas en los colores y aromas del otoño, a lo que se suma la posibilidad de realizar una yincana temática desde este jueves hasta el domingo en la que las familias harán un recorrido repleto de pruebas interactivas sobre criaturas nocturnas y leyendas naturales, una actividad que les permitirá participar en un sorteo de cuatro entradas.

Programación especial este sábado para celebrar 'Halloween' en Málaga

Los visitantes también podrán hacerse una foto en el photocall del terror hasta el próximo domingo, a lo que se suma una jornada especial el sábado en el que se llevará a cabo una programación específica y un cierre ampliado hasta las 19.30 horas que contará con talleres infantiles, una visita especial a la Cámara de las Maravillas y una actividad de aves y mamíferos con música y decoración de 'Halloween'.

Para finalizar esta celebración, el evento contará con el taller 'Pequeños Vampiros' este domingo. "Será el broche final a una semana llena de magia, naturaleza y aventuras en familia", ha recalcado el parque.