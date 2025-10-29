Cada minuto cuenta: unas 3.000 personas sufren cada año un ictus en Málaga

Cuando se trata de un ictus, cada minuto cuenta. Por ello, con motivo del Día Mundial del Ictus, que se celebra este 29 de octubre, los profesionales del Hospital Clínico de Málaga recuerdan la importancia de saber reconocer los síntomas y actuar lo antes posible, ya que el tratamiento inmediato puede minimizar las secuelas y marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

“El ictus es una patología tiempo-dependiente, en la cual lo que ocurre es que en el cerebro hay una falta de riego y esto produce una serie de síntomas, principalmente problemas para hablar, sensitivos o de debilidad. Y, cuanto antes actuemos sobre él, más probable es que podamos reperfundir esa arteria por diferentes mecanismos y conseguir una recuperación”, ha explicado Virginia Delgado, especialista en Neurología de la unidad de ICTUS del Hospital Clínico, que ha destacado que esta lesión cerebral es la principal causa de discapacidad en adultos y la segunda causa de muerte.

La doctora ha remarcado que la “rápida actuación es esencial” y que por ello cuentan con un ‘Código ICTUS’, un protocolo que permite identificar rápidamente los síntomas y agilizar así los procedimientos para que estos pacientes sean atendidos inmediatamente.

Cómo funciona

“Cuando un paciente nos refiere un síntoma que puede ser sugerente de un ictus, desde el servicio extrahospitalario o intrahospitalario nos avisan a los neurólogos que estamos de urgencia y estamos pendientes de atender al paciente”, ha detallado la neuróloga. “Cuando llega, lo valoramos y, si realmente es un ictus, nos ponemos en coordinación con los servicios de Urgencias y Radiología para hacerle de forma muy rápida las pruebas que hay que realizar, que son, principalmente, un escáner basal y, después, un escáner con contraste”, ha añadido.

El Hospital Clínico de Málaga recuerda la importancia de actuar lo antes posible ante un ICTUS / A.T.

“Una vez que realizamos esa rápida actuación tras la activación del ‘Código ICTUS’ en los servicios de Urgencias, ingresamos al paciente en la Unidad de ICTUS, donde recibe atención especializada por enfermería durante las 24 horas del día y tiene vigilancia continua”, ha aclarado la doctora, que ha subrayado que desde que se implantó esta unidad en 2021 “el pronóstico vital y las morbilidades de los pacientes han mejorado de forma significativa.”

Incidencia en la provincia

Cada día, el Hospital Clínico activa entre una y tres ocasiones este 'Código ICTUS', según ha indicado el responsable del servicio de Urgencias, Paco Temboury, que ha asegurado que la implantación de este protocolo de rápida actuación ha supuesto un “avance muy importante” en la atención a estos pacientes.

El equipo de la unidad de ICTUS asiste cada mes a más de un centenar de pacientes en este tipo de procedimiento urgente, y con ello más de un millar al año. Según la doctora Delgado, en total, cada año se producen unos 3.000 ictus en toda la provincia. Desde el centro destacan que la actividad de estas dependencias, que cuenta con ocho camas y un equipamiento avanzado para la atención de este tipo de pacientes, está contribuyendo a aumentar la supervivencia y a mejorar las secuelas de las personas afectadas por esta enfermedad.

El delegado de Salud en Málaga acude a la celebración del Día Mundial del Ictus organizado en el Hospital Clínico / A.T.

Los profesionales del Hospital Clínico insisten en la importancia de conocer los síntomas del ictus para saber reconocerlo en caso de que nos ocurra a nosotros mismos o a un familiar, para poder así actuar rápidamente. “Ante cualquier sospecha de un problema vascular, lo primero que hay que hacer es llamar al 061 y avisar de que sospechamos que puede ser un Ictus. A partir de ahí, ya se pone todo el sistema en marcha y desde los servicios extrahospitalarios avisan tanto al servicio de Urgencias como a los neurólogos de guardia para estar pendientes y atentos esperando al paciente”, ha remarcado la especialista.

Señales de alarma

Los síntomas más frecuentes, según la doctora, son problemas para hablar, bien porque no puedan expresarse o porque se expresen mal; dificultad para entender lo que se les dice; que se les desvíe la cabeza; problemas de movilidad, como perder fuerza en el brazo o en la pierna; que se muestre la cara diferente; problemas de sensibilidad, o sentir "un hormigueo" en la cara o en el brazo.

Asimismo, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha recordado que, gracias al ‘Código ICTUS’ y a las terapias de reperfusión “las complicaciones post-ictus suelen ser mucho menores y sobre todo la recuperación es mucho mayor”. No obstante, también ha resaltado que el ictus puede afectar a cualquier persona y que, por ese motivo, es esencial prevenir y controlar los factores de riesgo, como la tensión arterial, el azúcar o el colesterol.

Prevención

El acto celebrado este miércoles en el Hospital Clínico ha contado también con la presencia del delegado territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Málaga, Carlos Bautista, que ha insistido también en la importancia de llevar unos hábitos de vida saludables para prevenir esta enfermedad. En este sentido, ha señalado que, “la inmensa mayoría de los ictus se generan a base de no cuidarse”.

También han estado las asociaciones Mercader, APAM y ADACEMA junto a profesionales del servicio de Urgencias, Neurología y la unidad de ICTUS han participado en esta jornada para ayudar a conocer y visibilizar esta enfermedad cada vez más prevalente.