El 'influencer' malagueño Carliyo 'el Nervio' estalla contra el cambio de hora: "No somos noruegos"

Los relojes de todos los hogares de España tuvieron que modificarse durante este fin de semana, cuando el país realizaba su ya tradicional cambio de hora que hace que los días sean más cortos y haya menos luz en las tardes al retrasar una hora sus manillas. Un cambio que gran parte de la ciudadanía pide eliminar y que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a la Unión Europea erradicar de forma definitiva.

Sobre este asunto se ha pronunciado el creador de contenido malagueño Carliyo 'el Nervio', que ha mostrado su rechazo a este cambio de hora que deja menos tiempo de luz en toda Andalucía y un cambio en el ocio de sus habitantes: "¿Esto es lo que queríais los científicos? A las seis de la tarde ya estamos de noche".

Además, ha continuado asegurando: "¿De verdad que un muchacho inepto de Málaga tiene que deciros que no somos noruegos? No es que se aproveche mejor la hora del día, si seguimos cenando a las diez de la noche y comemos a las tres de la tarde. Los españoles somos diferentes".

El 'influencer' malagueño responde a quienes prefieren el horario de invierno

El joven también ha destacado los mensajes de quienes alaban que este horario permite tener más horas de luz durante la mañana, a lo que el malagueño ha respondido: "El cuerpo agradece la luz en la mañana, ¿y por la tarde no? Que sale cualquiera de trabajar a la hora que sea y ya es de noche, ¿por la tarde no agradece el cuerpo nada?".

Sobre el pensamiento de los expertos de que el horario de invierno favorece el bienestar y el descanso de la ciudadanía, el joven ha rechazado esta idea y ha pedido: "Ponedme el sol ya, hombre". "Yo creo que no existe ningún español que prefiera el horario de invierno que el de verano", ha añadido, tras lo que ha asegurado que a los malagueños "nos habéis reventado" con este retraso en el reloj al tener menos horas de luz durante la tarde.