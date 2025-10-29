Investigadores de Málaga descubren una impresionante joya natural en el Mar de Alborán

Investigadores del Centro Oceanográfico de Málaga, perteneciente al Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), han participado en una investigación que ha dado con una impresionante joya natural en el Mar de Alborán.

Junto a colegas del Oceanográfico de Murcia, el equipo investigador ha hallado una de las praderas mejor conservadas de esta zona de la cuenca mediterránea, en concreto, en las Islas Chafarinas, un archipiélago español compuesto por varios islotes frente a las costas de Marruecos que constituyen un verdadero enclave para el estudio de la biodiversidad marina por su gran valor ecológico.

Por ello, el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha estado desarrollando campañas científicas destinadas a caracterizar los hábitats bentónicos de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Islas Chafarinas, que han concluido con importantes hallazgos. En concreto, la última expedición se desarrolló entre el 16 y el 26 de septiembre por personal investigador de los centros oceanográficos de Málaga y Murcia, en el marco del proyecto OAPN_CHAFARINAS, ejecutado en colaboración con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN).

Campaña del IEO en las Islas Chafarinas. / L.O

Según informó el IEO en un comunicado, los trabajos han revelado la presencia de "una extensa pradera de angiospermas marinas en excelente estado de conservación, junto a comunidades de algas fotófilas, gorgonias y corales que colonizan los fondos rocosos del archipiélago".

Praderas de Posidonia

Durante la campaña se realizaron 30 inmersiones de buceo científico entre los 5 y los 30 metros de profundidad, abarcando los principales hábitats bentónicos del archipiélago: praderas de angiospermas marinas, cuevas semi-sumergidas y comunidades de macroalgas y gorgonias.

“Toda la información adquirida permitirá completar la caracterización de los hábitats y conocer su estado de conservación, así como posibles impactos derivados de actividades humanas en algunos sectores dentro de la ZEC”, explica Javier Urra, coordinador científico de la campaña. “El objetivo final es mejorar la gestión del espacio protegido y prevenir impactos futuros”.

Posidonia en las Islas Chafarinas. / L.O

Entre los resultados más relevantes destaca el cartografiado de la pradera de Posidonia oceanica localizada en el margen sur y oeste de las islas, que alcanza los 10 metros de profundidad y presenta una estructura densa y continua, así como el hallazgo de una extensa pradera de angiospermas marinas al sur de la ZEC. Hay que recordar que la Posidonia es una especie endémica del Mediterráneo que juega un papel esencial -son sumideros de carbono y, a su vez, productores de oxígeno- en el equilibrio climático y que actualmente corre un grave peligro por los efectos del cambio climático.

“Estas praderas son más extensas que en otras zonas del mar de Alborán, donde en muchos casos han desaparecido”, añade Olga Utrilla, investigadora del proyecto. “Su valor ecológico justificaría una ampliación de la ZEC para incluirlas dentro del área protegida”.

Coral naranja

Los investigadores también documentaron densas poblaciones del coral naranja (Astroides calycularis) en las cuevas semi-sumergidas, y comunidades de gorgonias (Eunicella singularis, Leptogorgia sarmentosa) en los sectores norte y noreste de las islas Isabel y Rey.

Campaña en las Islas Charinas. / L.O

Estos resultados confirman que las Islas Chafarinas albergan uno de los sistemas bentónicos mejor conservados del litoral español, proporcionando información clave para la gestión y conservación de la Red Natura 2000 en el mar de Alborán.

La campaña contó con el apoyo logístico del personal del OAPN y el uso de sus instalaciones en las islas —la estación biológica, el laboratorio El Pirata y las embarcaciones de la reserva—, fundamentales para el desarrollo del trabajo científico.