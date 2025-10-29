Una joven se traslada de Argentina a Málaga y revela lo que más le ha sorprendido de la provincia: "Es todo lo que está bien"

Málaga se ha convertido en uno de los destinos favoritos de la población de todo el mundo, no solo para visitar en vacaciones y días de descanso, sino para establecerse y disfrutar de su ambiente, su clima, el ritmo de vida y su gente. Es lo que ha hecho Bianca Montero, una joven argentina que se ha establecido en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria y se ha visto sorprendida por todo lo que ha encontrado tanto en esta ciudad como en toda la provincia.

Ha sido la propia joven la que ha mostrado su nuevo hogar a través de sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores, a quienes ha asegurado que Málaga es "perfecta". "Estoy demasiado emocionada. Así se ve la ciudad en la que decidí vivir en España", ha señalado orgullosa la joven mientras muestra las vistas desde el Paseo Marítimo Virgen del Carmen del Rincón de la Victoria.

Tal y como ha relatado, la costa malagueña es "demasiado linda", lo que le hace sentir con total seguridad que este es el lugar en el que debe residir. "La vibra de este lugar es todo lo que está bien", ha recalcado. Una sensación de calma y disfrute que hace que a la creadora de contenido le cueste encontrar las palabras para transmitir este sentimiento a sus seguidores, pero ha asegurado que vivir junto a la playa es algo "hermoso" que no esperaba conseguir jamás.

"No sé cómo llegar a transmitirlo", ha recalcado la argentina emocionada mientras muestra el municipio malagueño y su playa, así como los chiringuitos, bares y restaurantes que se localizan en el paseo marítimo. "Los bares suelen abrir desde la tarde a la noche y la mayoría también abre por la mañana como cafetería. Y por la noche, se hacen tipo bar para tomar algo y picar", ha señalado la joven sobre estos establecimientos, que ha asegurado que son "un 10".

Una nueva vida que la argentina ha asegurado que adora y que hace que contemple con admiración y felicidad cada palmo de su alrededor por la fortuna que siente al residir en la provincia malagueña: "Díganme que esta imagen no es perfecta. Las palmeritas, el mar, la gente. No sé, todo. Es hermoso".