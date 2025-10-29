Andalucía convoca a alcaldes de la provincia un año después de la Dana para avanzar en prevención y coordinación

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha mantenido una reunión con representantes municipales de la provincia para abordar la coordinación y gestión en situaciones de emergencia en sus municipios y ha abogado "por la cogobernanza entre las diferentes administraciones para afrontar estas situaciones".

"Os convocamos desde el Gobierno andaluz a una jornada de trabajo interno e intenso, donde el objetivo es interactuar para atender las dudas que puedan surgir", ha apuntado, a la vez que ha subrayado que la conclusión de la reunión debe ser que absolutamente todos los presentes "tenemos competencias en la prevención y gestión de emergencias, motivo por el que la cogobernanza y la coordinación nos pueden hacer mucho más eficaces y dotarnos de mayores fortalezas para gestionar las situaciones de emergencia en nuestra provincia".

Destrozos en la calle Carretería, tras la inundación causada por una súbita riada el miércoles al mediodía tras las intensas lluvias provocadas por la DANA que pasó por Málaga en 2024.24 DANA. Málaga / l.o.

Se cumple un año

Navarro ha recordado que se cumple un año de las fuertes lluvias por las danas de final de año, "un trágico suceso que se cobró la vida de una persona en Alhaurín de la Torre y cuyo aniversario hacemos coincidir con esta reunión para recapitular aquellos momentos de tensión y demostrar que no se nos olvidan las enseñanzas que nos trajo aquella emergencia".

"Es primordial estar preparados y, sobre todo, coordinados para dar una respuesta rápida y eficiente a la ciudadanía", ha dicho. La reunión se ha celebrado en Cártama, uno de los municipios más afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, y su alcalde, Jorge Gallardo, ha señalado que el agua, "que es vida para nuestra agricultura y nuestro campo, se puede convertir en una amenaza en cuestión de horas cuando los cauces no pueden contenerla, lo han visto nuestros vecinos". "Estamos aquí no sólo para escuchar, estamos aquí también para trabajar juntos todas las administraciones", ha añadido.

En la reunión han participado alcaldes y concejales de casi todos los municipios, tres vicepresidentes la Diputación y los delegados de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano; de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, María Rosa Morales; y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez. Estos últimos junto a la jefa de servicio provincial de Emergencias 112 Andalucía, Ana Celia González, han profundizado en las actuaciones llevadas a cabo y la gestión de las emergencias.

Navarro ha destacado la necesidad de prestar especial atención a los "puntos negros". / FRANCIS SILVA

Puntos negros

Navarro ha destacado la necesidad de prestar especial atención a los "puntos negros" por riesgo de inundación: "Aquellas zonas donde la probabilidad de que se produzcan graves daños en las infraestructuras es elevada" y que se localizan principalmente en el litoral de la Costa del Sol Occidental, el Valle del Guadalhorce y algunos tramos del litoral oriental.

"Este mapa de riesgo o fotografía en el que estamos trabajando muestra esas zonas urbanas de los municipios que, por los desarrollos urbanísticos ya consolidados entrañan un riesgo muy importante para la población en el momento en que nos encontramos con una dana o lluvias torrenciales", ha dicho.

El mapa de puntos negros es una herramienta "que también se está trabajando desde el punto de vista autonómico" a través del Plan de Gestión del Riesgo de Inundabilidad, para identificar las zonas urbanas más vulnerables ante posibles avenidas de cauces y ríos. Asimismo, señala las edificaciones existentes situadas en el dominio público hidráulico que, en caso de crecida de los ríos, suponen un riesgo para las personas.

"Es importante que cada municipio conozca con precisión dónde se encuentran estos puntos negros para poder actuar en consecuencia en caso de ocurrir una emergencia por fuertes lluvias, pero también para evitar que se realicen nuevas edificaciones en el dominio público hidráulico, corregir las situaciones urbanísticas y evitar riesgos", ha apuntado.

La Junta está revisando el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que incluye medidas para integrar la gestión del riesgo en la planificación municipal. Se busca proteger vidas y bienes inmuebles y reducir los riesgos de inundación.

Vecinos de Benamargosa trabajan para recuperar la normalidad tras el paso de la DANA en 2024. / Álex Zea

Suelo en zonas inundables

Entre estas, destaca la restricción de usos del suelo en zonas inundables, en sintonía con los planes hidrológicos; la conservación y restauración de cauces, que actúan como barreras naturales frente a las crecidas; así como la restauración y reforestación de las cuencas, y diseñar desarrollos urbanos que prioricen la infiltración y el almacenamiento de agua.

Los Planes Generales de Ordenación Municipal (PGOM) deben incorporar estudios de Inundabilidad y medidas correctoras. Es el caso del municipio de Rincón de la Victoria que, en su PGOM, que se encuentra en fase de redacción, tiene identificados 58 cauces públicos que atraviesan el municipio y que pueden generar, tanto en suelo urbano como rústico, problemas de inundaciones. El documento evalúa el riesgo y establece medidas correctoras y protectoras.

La delegada de la Junta ha presidido la Jornada de Gestión de Emergencia con una programación dividida en varios ámbitos: Por un lado para abordar todos los asuntos concernientes a la gestión de una emergencia por parte de los dispositivos provinciales; y por otro, informar de las actuaciones de la Junta en la reparación de los daños provocados en la provincia tras la dana de finales del pasado año y el tren de borrascas de marzo de 2025.

Varios vehículos sobre el cauce del río Benamargosa. / l.o.

"Transparencia"

"Vamos a dar cuenta, en un ejercicio de transparencia, de cómo se ha ido trabajando en los distintos ámbitos de la competencia del Gobierno andaluz, para la ejecución de obras tanto en las infraestructuras de carreteras o centros educativos, así como específicamente de la reparación de daños tanto en los cauces de ríos y arroyos como en los caminos rurales", ha dicho.

Y ha valorado "la respuesta rápida y eficiente del Gobierno andaluz" en la ejecución de las actuaciones que "en menos de un año vamos a tener concluidas en su totalidad, para lo que se ha movilizado y reprogramado fondos europeos que se han destinado a esta urgencia en municipios del Guadalhorce, de la comarca de la Axarquía y parte de la Serranía".

El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha informado de la reparación de cauces afectados, que, con una inversión de 12,5 millones, ha permitido la actuación de emergencia en cauces de ríos y arroyos de casi 40 municipios malagueños. Los trabajos, divididos en siete lotes, estarán concluidos antes de finalizar el año.

Inundaciones en Benamargosa, en 2024. / Álex Zea

Intervención en caminos rurales

Fernández Tapia-Ruano también ha repasado la intervención realizada por la Junta en caminos rurales dañados, todas finalizadas, con un presupuesto superior a nueve millones. Las actuaciones de emergencia se han ejecutado en 90 caminos rurales de 15 municipios tras los efectos de las danas de finales de 2024, con una inversión de 3,52 millones; y otros 5,54 millones se han destinado a las actuaciones en 136 caminos rurales de 39 municipios afectados por la borrasca de marzo.

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha puesto en valor el trabajo de los agentes de Medio Ambiente antes, durante y tras una emergencia; y ha explicado la importancia de su función para localizar puntos críticos de las riberas y realizar actuaciones preventivas, además de la labor que desempeñan una vez que ingresan en el operativo 112 durante situaciones de emergencia, como principales conocedores del terreno.

Víquez ha informado que los agentes de Medio Ambiente son también quienes elaboran informes de daños y proponen medidas de restauración ecológica en las zonas afectadas.

En la parte del 112, la jefa del servicio, Ana Celia González, ha expuesto las medidas llevadas a cabo con trabajo conjunto entre Junta (Servicio de Emergencias 112 y Protección Civil) y Diputación de Málaga para asesorar y ayudar a los municipios en la elaboración de sus Planes Territoriales de Emergencias Locales (PTEL).