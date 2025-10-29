La Junta incluye 30 millones para el tercer hospital de Málaga en el presupuesto de 2026

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 incluyen 30 millones de euros para el Tercer Hospital de Málaga, cuyas obras empezarán precisamente el próximo año. Este ambicioso centro sanitaria está previsto con casi un millar de camas y más de 600 millones de coste total en la zona del Hospital Civil de la capital malagueña.

Además, las cuentas andaluzas para el próximo ejercicio también destinan partidas para culminar la ampliación del Hospital Costa del Sol, el nuevo Centro de Salud de Nerja y el nuevo Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria.

Además, se han incluido fondos para comenzar la construcción de nuevos proyectos, como la reforma del Centro de Salud de Antequera Centro, los nuevos centros de salud de El Palo, Rincón de la Victoria y Cártama, así como la obra de rehabilitación del Pabellón 1 del Hospìtal Marítimo de Torremolinos, para el servicio de urgencias de atención primaria y el nuevo centro de trasfusiones, con instalaciones más modernas.

También se avanzará con otras cantidades destinadas en las obras de reforma de las cocinas del Hospital Clínico Virgen de la Victoria, la reforma del Hospital Pascual, el nuevo Centro de Salud Cuevas de San Marcos y las del nuevo Centro de Salud de Algarrobo.

Igualmente, hay cantidades consignadas para el impulso de la redacción del proyecto para las obras del nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en Los Boliches (Fuengirola) y las del nuevo Centro de Salud de Gamarra.

Dos consejeros en Málaga

Tras la puesta de largo del proyecto de presupuestos andaluces por la mañana en Sevilla, cuando fueron entregados en el Parlamento de Andalucía para que se inicie la tramitación, se desplazarán a Málaga para presentar por la tarde estas cuentas provincializadas dos consejeros con vínculos malagueños. La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, informaron en una rueda de prensa de los proyectos e inversiones que recogen los Presupuestos de Andalucía de 2026 para Málaga y su provincia. Además, les acompañará la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, en una comparecencia prevista en la sede de Turismo Andaluz.