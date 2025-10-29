Málaga dice adiós a la emblemática tetería Kinyeti: el cierre definitivo a final de octubre

Málaga sigue perdiendo poco a poco sus negocios más emblemáticos. Si hace unos meses se anunció que la tetería San Agustín bajaría su persiana en diciembre, ahora otra de las teterías más antiguas de Málaga dice adiós.

Se trata de la tetería Kinyeti, en la calle Mauricio Moro Pareto. En un comunicado, el negocio ha informado que a partir del 1 de noviembre cerrará sus puertas de forma definitiva, tras 25 años al servicio de los malagueños.

Casi tres décadas donde miles de adolescentes y familias de la ciudad se daban cita para degustar batidos, crepes, dulces árabes y tés.

Ya hace un año, la tetería tuvo que hacer un reajuste de su espacio y cerrar la mitad de su negocio, donde estaban ubicados los salones árabes: "Dejamos esta aventura con muchísima pena, pero siempre mirando al futuro. Es hora de pasar página, han sido unos años maravillosos", apuntan.

Despedidas

Una noticia que ha pillado por sorpresa a su clientela, dejando una oleada de emotivos mensajes de despedida de sus clientes: "Voy a cumplir 35 años, y cuando tenía 13 me acababa de mudar a España y fue la primera vez que salí con una amiga”.

“Gracias por estos 25 años, definitivamente se va un trocito de mi adolescencia con ese cierre. Seréis irremplazables", recuerda otra usuaria.

Aún no se sabe qué negocio ocupará el antiguo local, pero abren la posibilidad de traspasar el negocio: "Si alguien estuviese interesado en seguir con esta andadura en otra ubicación estaríamos encantados de traspasar el negocio", afirman.

"Gracias, gracias y mil veces gracias'', dicen desde la tetería.