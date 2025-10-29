Infraestructuras
Málaga envía la torre de Chipperfield a Puertos del Estado
Los técnicos de la Autoridad Portuaria han dado el visto bueno al último proyecto del hotel rascacielos en el Dique de Levante, por lo que el expediente seguirá su tramitación en Madrid
La Torre del Puerto da un nuevo paso en su larga y compleja tramitación, que a partir de ahora se desarrollará en Madrid, donde deberá pasar por varios estamentos administrativos antes de llegar al Consejo de Ministros, donde el Gobierno central tendrá la última palabra.
Durante el Consejo de Administración que se ha celebrado esta mañana, la Autoridad Portuaria de Málaga ha confirmado el visto bueno de sus técnicos al último proyecto del hotel rascacielos en el Dique de Levante, así como la remisión del expediente a Puertos del Estado.
Si este organismo da también su aprobación al proyecto, deberá enviarlo al Ministerio de Transportes y será esta cartera la que lo incluya en los asuntos a tratar en el Consejo de Ministros. Como ya es conocido, el proyecto de la Torre del Puerto está condicionado a que el Gobierno levante la prohibición que actualmente impide dotar de uso hotelero al suelo puramente portuario, como ocurre en el Dique de Levante.
Habrá que ver cómo afecta a esta tramitación los dos recursos contencioso-administrativos que pesan sobre el proyecto y que están pendientes de resolución judicial, presentados por la Academia de Bellas Artes de San Telmo -ya visto para sentencia- y por la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, a través de la Asociación Espacios Comunes.
La Torre de Chipperfield
Aunque el Puerto de Málaga ya es conocedor del proyecto definitivo, lo cierto es que la opinión pública aún desconoce cómo será el hotel rascacielos proyectado por David Chipperfield, el segundo arquitecto contratado por los promotores, Andalusian Hospitality II, para dar un giro a un proyecto altamente contestado por los malagueños.
Por tanto, poco se conoce de la nueva Torre del Puerto en cuanto a diseño tras la salida del arquitecto José Seguí del proyecto. Lo que sí se conoce es que medirá 144 metros, por lo que casi agota la altura máxima permitida, fijada en 150 metros.
Según anunciaron los promotores a principios de año, el hotel de Cinco Estrellas Gran Lujo tendrá una horquilla de habitaciones de entre 350 y 390 habitaciones, de las que el 30% serán suites.
