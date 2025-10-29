Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras

Málaga envía la torre de Chipperfield a Puertos del Estado

Los técnicos de la Autoridad Portuaria han dado el visto bueno al último proyecto del hotel rascacielos en el Dique de Levante, por lo que el expediente seguirá su tramitación en Madrid

La Torre del Puerto de David Chipperfield en Málaga eleva el hotel hasta los 144 metros

La Torre del Puerto de David Chipperfield en Málaga eleva el hotel hasta los 144 metros / L.O.

Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

La Torre del Puerto da un nuevo paso en su larga y compleja tramitación, que a partir de ahora se desarrollará en Madrid, donde deberá pasar por varios estamentos administrativos antes de llegar al Consejo de Ministros, donde el Gobierno central tendrá la última palabra.

Durante el Consejo de Administración que se ha celebrado esta mañana, la Autoridad Portuaria de Málaga ha confirmado el visto bueno de sus técnicos al último proyecto del hotel rascacielos en el Dique de Levante, así como la remisión del expediente a Puertos del Estado.

Si este organismo da también su aprobación al proyecto, deberá enviarlo al Ministerio de Transportes y será esta cartera la que lo incluya en los asuntos a tratar en el Consejo de Ministros. Como ya es conocido, el proyecto de la Torre del Puerto está condicionado a que el Gobierno levante la prohibición que actualmente impide dotar de uso hotelero al suelo puramente portuario, como ocurre en el Dique de Levante.

Habrá que ver cómo afecta a esta tramitación los dos recursos contencioso-administrativos que pesan sobre el proyecto y que están pendientes de resolución judicial, presentados por la Academia de Bellas Artes de San Telmo -ya visto para sentencia- y por la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, a través de la Asociación Espacios Comunes.

Infografía de la propuesta de Chipperfield para la Torre del Puerto. Detalle de la plaza de acceso al hotel

Infografía de la propuesta de Chipperfield para la Torre del Puerto. Detalle de la plaza de acceso al hotel / L.O.

La Torre de Chipperfield

Aunque el Puerto de Málaga ya es conocedor del proyecto definitivo, lo cierto es que la opinión pública aún desconoce cómo será el hotel rascacielos proyectado por David Chipperfield, el segundo arquitecto contratado por los promotores, Andalusian Hospitality II, para dar un giro a un proyecto altamente contestado por los malagueños.

Por tanto, poco se conoce de la nueva Torre del Puerto en cuanto a diseño tras la salida del arquitecto José Seguí del proyecto. Lo que sí se conoce es que medirá 144 metros, por lo que casi agota la altura máxima permitida, fijada en 150 metros.

Según anunciaron los promotores a principios de año, el hotel de Cinco Estrellas Gran Lujo tendrá una horquilla de habitaciones de entre 350 y 390 habitaciones, de las que el 30% serán suites.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
  2. Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
  3. Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
  4. Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
  5. Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
  6. Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
  7. ‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja
  8. Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z

Las inversiones de la Junta para Málaga suben a 737 millones con el Tercer Hospital y el IMEC como grandes apuestas

Las inversiones de la Junta para Málaga suben a 737 millones con el Tercer Hospital y el IMEC como grandes apuestas

Andalucía convoca a alcaldes de la provincia un año después de la Dana para avanzar en prevención y coordinación

Andalucía convoca a alcaldes de la provincia un año después de la Dana para avanzar en prevención y coordinación

La rapera malagueña Faenna denuncia abuso policial en Málaga: 'Me golpearon contra el suelo'

La rapera malagueña Faenna denuncia abuso policial en Málaga: 'Me golpearon contra el suelo'

Málaga envía la torre de Chipperfield a Puertos del Estado

Málaga envía la torre de Chipperfield a Puertos del Estado

El profesor malagueño viral que enseña andaluz en Vietnam: "Los niños me llaman y me dicen ¡illo!"

El profesor malagueño viral que enseña andaluz en Vietnam: "Los niños me llaman y me dicen ¡illo!"

Se suspende la huelga convocada por los trabajadores del Hospital Regional de Málaga tras firmar un acuerdo

Se suspende la huelga convocada por los trabajadores del Hospital Regional de Málaga tras firmar un acuerdo

Cada minuto cuenta: unas 3.000 personas sufren cada año un ictus en Málaga

Cada minuto cuenta: unas 3.000 personas sufren cada año un ictus en Málaga

El Puerto de Málaga aprueba la concesión para el futuro museo Alborán en el Palmeral de las Sorpresas

El Puerto de Málaga aprueba la concesión para el futuro museo Alborán en el Palmeral de las Sorpresas
Tracking Pixel Contents