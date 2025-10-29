Málaga prevé producir esta campaña un 30% más de aguacates

Las intensas precipitaciones de la pasada primavera en la comarca de la Axarquía permitirán que la campaña del aguacate aumente su productividad en casi un 30%, como han adelantado los máximos responsables de la Organización Interprofesional del Aguacate y Mango de España (OIAM). En el territorio más productivo de Europa en cultivo de subtropicales, la temporada de recolección de la fruta más preciada pone fin a tres años de sequía que generaron pérdidas inéditas durante décadas.

Para el conjunto del país, el crecimiento para la campaña oscilará entre el 20% y el reseñado 30%. La Axarquía vuelve a producir lo que durante las últimas temporadas no generaba, con el condicionante de tener que recurrir a aguas regeneradas como sustitutivas del caudal agotado desde el embalse de la Viñuela. Pero además entran en juego nuevas zonas productoras en Cádiz, Huelva o la Comunidad Valenciana.

Variedades tempranas

"Durante estas primeras semanas de campaña se está procediendo a la recolección de las variedades lisas como bacon, fuerte, zutano y ettinger. Por su parte, la variedad hass, la más consumida a nivel nacional e internacional, no alcanzará sus niveles óptimos de madurez y calidad para su comercialización hasta mediados de noviembre", argumenta la propia OIAM a través de un comunicado.

De cara a esta nueva campaña, esta organización lanza un mensaje tanto a los propios agricultores como a las cadenas distribuidoras que llevan los aguacates hasta los lineales para su adquisición por parte de los consumidores: "No recolectar ni comercializar aguacate hass español de manera prematura". Dicha advertencia suele realizarse al inicio de cada temporada y tiene como principal objetivo mantener los estándares de calidad en el punto de venta, "algo esencial para proteger la imagen del aguacate español y asegurar una experiencia satisfactoria para el consumidor".

Mayor competitividad

Los portavoces de la OIAM consideran que la calidad es la mejor carta de presentación de esta fruta subtropical con etiqueta de producción en España y más concretamente en la provincia de Málaga. "Si recolectamos el fruto demasiado pronto, perjudicamos al consumidor y al valor de nuestro producto. Defendamos entre todos el prestigio del aguacate español", finaliza la circular pública de la Interprofesional. Cabe recordar que la OIAM agrupa a productores, comercializadores y transformadores con el objetivo de "impulsar la competitividad, la sostenibilidad y el consumo de aguacate y mango españoles, tanto en el mercado nacional como en los principales destinos europeos".