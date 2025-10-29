Educación
El Colegio Maristas Málaga acoge una jornada de la sesión Internacional del European Youth Parliament
El programa incluyó dinámicas de grupo, trabajo por comités, momentos de reflexión y debate, y en estos días habrá una sesión final de conclusiones
El Colegio Maristas Málaga acogió este domingo la 103.ª sesión Internacional del European Youth Parliament (EYP), enmarcada en la Cumbre Euro-Mediterránea de la Juventud, que se celebra del 23 de octubre al 3 de noviembre, por primera vez en Málaga.
El EYP es una organización internacional fundada en 1987 que promueve los valores de la Unión Europea entre jóvenes de todo el continente a través del debate, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Esta sesión internacional reúne a los mejores participantes de las sesiones nacionales celebradas en toda Europa durante el curso pasado.
Durante la jornada en Maristas Málaga, jóvenes de distintos países trabajaron en inglés en comités temáticos sobre asuntos de actualidad europea y global. El programa incluyó dinámicas de grupo, trabajo por comités, momentos de reflexión y debate, y en estos días habrá una sesión final de conclusiones. Todo ello en un ambiente de entusiasmo, compromiso y colaboración.
El colegio ya había colaborado como sede en 2008 y en 2024, y esta nueva participación refuerza su compromiso con la educación en valores, el multilingüismo y la ciudadanía europea.
Desde la organización del EYP se ha valorado muy positivamente la acogida y el desarrollo de la jornada, destacando la implicación del centro y el ambiente de trabajo generado
