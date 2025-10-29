Así es la nueva agricultura en Málaga: de cultivar en el tejado a la poda virtual

Convertir residuos en agua, cultivar alimentos en el tejado o utilizar unas gafas de realidad virtual para podar almendros son algunas de las novedades que exhiben las más de 200 firmas que se dan cita en Expo Agritech 2025, la feria tecnológica para el sector agrícola, que se celebra hasta el jueves en Málaga.

Entre las soluciones orientadas a lograr explotaciones más eficientes figura la de la cordobesa Lagain, que se encarga de gestionar los residuos desde su origen para evitar el posterior almacenamiento, como el uso de bolsas de basura o la desinfección de cubos, hasta convertir la materia orgánica en residuos líquidos.

«Las bacterias se encargan de descomponer la materia orgánica y, en unas 24 horas, la máquina es capaz de eliminar setenta kilos», explica el responsable de negocio de la compañía, Antonio Merino, quien apunta que cada kilo gestionado en esta maquinaria se convierte en un litro de agua residual. La finalidad de este agua es diversa: puede utilizarse para riego o riego por goteo si la maquinaria se encuentra cerca de estos lugares, mientras que en hospitales o en hoteles puede ir «a las instalaciones verdes».

Podar un almendro también es posible gracias a unas gafas de realidad virtual que pone a disposición Agrolab, un espacio de innovación y formación agroalimentaria ligado a La Vega Innova, con las que el usuario se traslada a un árbol virtual donde puede desplazarse, observar su estructura y experimentar diferentes escenarios de desarrollo del cultivo. «La idea es que el acercamiento a la técnica sea muy sencilla», comenta Jesús Nicolás Gómez, responsable de comunicación.

Tomates o fresas en el tejado

Plantar tomates, calabacines o fresas en los tejados ya es viable gracias a Kaatop, una empresa brasileña que ofrece un modelo de teja hidropónica capaz de cultivar varios tipos de plantas como vegetales u hortalizas.

Con este sistema, se busca facilitar la integración de producción agrícola en entornos urbanos y edificaciones ya existentes, sin requerir grandes modificaciones estructurales, además de reducir el consumo de suelo agrícola y optimizar recursos hídricos mediante la recirculación. «Siete paneles como estos son suficientes para la alimentación de una persona durante un año», asegura Sergio Roche, creador de esta teja hidropónica que permite cultivar hasta 20 plantas por metro cuadrado.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, aprovechó su visita a Expo Agritech para poner también en valor el olivar 4.0, que incorpora la digitalización y tecnología en la gestión de este cultivo, al que definió como «una joya» de la esencia agraria y cultural del país.