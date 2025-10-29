Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alimentación

La OCU alerta de una nueva subida en el precio de los huevos y pide al Ministerio que intervenga

El precio de la docena es un 50% más caro que hace seis meses y ya supera la barrera de los tres euros

Gallinas ponedoras de huevos en una granja, en una imagen de archivo.

Gallinas ponedoras de huevos en una granja, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El precio de venta de los huevos sube sin freno. Solo en los últimos seis meses ''esta nueva y fulminante'' subida ha sido de un euro, lo que representa un incremento del 50%. Así lo denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), denuncia una nueva y fulminante subida.  Una situación que ya venía denunciando también Facua. 

Esta subida, que se suma a una tendencia inflacionista iniciada en 2021, supone un incremento acumulado del 137% en los huevos más baratos (categoría M) y del 119% en los de tamaño L.

Los datos proceden del Observatorio de Precios de Supermercados de OCU y de sus estudios anuales de precios, que muestran cómo el precio medio de la docena de huevos M ha pasado de 2,14 € en febrero a 3,14 € en octubre. En el caso de los huevos L, el salto ha sido de 2,33 € a 3,25 €.

Dos picos de subida

OCU identifica dos momentos clave en esta escalada: febrero y octubre de 2025. En ambos casos, las subidas en origen se trasladaron de forma inmediata y completa al consumidor.

Además, la subida ha sido desigual según la tipología de huevo. Mientras que los huevos más baratos (de jaula o de suelo) han experimentado los mayores incrementos, los huevos camperos y ecológicos han subido menos en términos absolutos y relativos. 

Esta subida afecta de manera directa a los bolsillos de los consumidores, es por ello que la OCU pide al Ministerio de Agricultura transparencia en la fijación de precios y vigilancia de los márgenes de los intermediarios: “ Si no se toman medidas, podrían producirse nuevas subidas”, dicen desde la organización. 

Los motivos de la subida

En todos estos supermercados las fechas de subida coinciden. Subidas cuya explicación radica en la gripe aviar.

Las subidas coinciden con la detección de los nuevos focos de gripe aviar que comenzó a notificar el Ministerio de Agricultura y Pesca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
  2. Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: 'Gano más en España que en el Reino Unido
  3. Así es el parque de Málaga perfecto para ir en familia: con tirolina, escalada, un lago artificial y un dinosaurio gigante
  4. Los apicultores piden ayuda al Ministerio de Agricultura para luchar contra la avispa asiática
  5. Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
  6. Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
  7. ‘El Pasaje del Terror’, en el Camino de Casabermeja
  8. Sorteo de VPO en Málaga: 123 familias seleccionadas para una VPO en Distrito Z

Málaga prevé producir esta campaña un 30% más de aguacates

Málaga prevé producir esta campaña un 30% más de aguacates

La OCU alerta de una nueva subida en el precio de los huevos y pide al Ministerio que intervenga

La OCU alerta de una nueva subida en el precio de los huevos y pide al Ministerio que intervenga

Unicaja y Garántia destinan 160 millones a préstamos para pymes y autónomos andaluces

Unicaja y Garántia destinan 160 millones a préstamos para pymes y autónomos andaluces

Salas contrataca tras pedir el PP su dimisión: "Con el mismo baremo, debe pedírsela a Moreno Bonilla"

Salas contrataca tras pedir el PP su dimisión: "Con el mismo baremo, debe pedírsela a Moreno Bonilla"

Málaga necesita duplicar su oferta anual de viviendas hasta las 8.000 para contener precios y atender el auge de población

Málaga necesita duplicar su oferta anual de viviendas hasta las 8.000 para contener precios y atender el auge de población

El profesor malagueño viral que enseña andaluz en Vietnam: "Los niños me llaman y me dicen ¡illo!"

El profesor malagueño viral que enseña andaluz en Vietnam: "Los niños me llaman y me dicen ¡illo!"

Planes para Halloween en Málaga

Planes para Halloween en Málaga

El 'influencer' malagueño Carliyo 'el Nervio' estalla contra el cambio de hora: "No somos noruegos"

El 'influencer' malagueño Carliyo 'el Nervio' estalla contra el cambio de hora: "No somos noruegos"
Tracking Pixel Contents