La OCU alerta de una nueva subida en el precio de los huevos y pide al Ministerio que intervenga

El precio de venta de los huevos sube sin freno. Solo en los últimos seis meses ''esta nueva y fulminante'' subida ha sido de un euro, lo que representa un incremento del 50%. Así lo denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), denuncia una nueva y fulminante subida. Una situación que ya venía denunciando también Facua.

Esta subida, que se suma a una tendencia inflacionista iniciada en 2021, supone un incremento acumulado del 137% en los huevos más baratos (categoría M) y del 119% en los de tamaño L.

Los datos proceden del Observatorio de Precios de Supermercados de OCU y de sus estudios anuales de precios, que muestran cómo el precio medio de la docena de huevos M ha pasado de 2,14 € en febrero a 3,14 € en octubre. En el caso de los huevos L, el salto ha sido de 2,33 € a 3,25 €.

Dos picos de subida

OCU identifica dos momentos clave en esta escalada: febrero y octubre de 2025. En ambos casos, las subidas en origen se trasladaron de forma inmediata y completa al consumidor.

Además, la subida ha sido desigual según la tipología de huevo. Mientras que los huevos más baratos (de jaula o de suelo) han experimentado los mayores incrementos, los huevos camperos y ecológicos han subido menos en términos absolutos y relativos.

Esta subida afecta de manera directa a los bolsillos de los consumidores, es por ello que la OCU pide al Ministerio de Agricultura transparencia en la fijación de precios y vigilancia de los márgenes de los intermediarios: “ Si no se toman medidas, podrían producirse nuevas subidas”, dicen desde la organización.

Los motivos de la subida

En todos estos supermercados las fechas de subida coinciden. Subidas cuya explicación radica en la gripe aviar.

Las subidas coinciden con la detección de los nuevos focos de gripe aviar que comenzó a notificar el Ministerio de Agricultura y Pesca.