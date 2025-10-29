Parque Mediterráneo: la inacción en medidas antiincendios preocupa a los vecinos

En 2016, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Málaga emitía un informe sobre un estrecho pasaje ajardinado y vallado, entre el muro del Parque del Oeste y la primera fila de bloques de Parque Mediterráneo; entre las calles Luis Barahona de Soto al sur y Eduardo Palacios al norte.

El informe concluía que era «imposible acceder con medios de altura» a la fachada de 192 viviendas repartidas entre 8 bloques. La imposibilidad desaparecería si se hiciera el vial accesible a los camiones de bomberos, así como a «otros vehículos en caso de emergencia sanitaria», indicaba.

En cuanto la titularidad del pasaje, el Ayuntamiento informaba en 2017 de que la mitad pegada al Parque del Oeste eran terrenos públicos y la otra, «privada de la Comunidad y uso público».

Otra vista del pasaje, con los ocho bloques al pie. / A.V.

Por este motivo, en 2019 la Gerencia de Urbanismo presentó un proyecto de más de 600 páginas que implicaba retranquear unos metros el muro del Parque del Oeste hacia el propio parque, para ampliar la anchura del pasaje y dejar espacio suficiente a los bomberos. Además, estaba previsto colocar hidrantes en el sendero, nuevas farolas y se trasladarían las especies vegetales para despejar la vía. En 2019, las obras estaban valoradas en 732.000 euros y el plazo de ejecución en 8 meses. Seis años más tarde, el proyecto sigue en el cajón.

«Hace unos meses conseguimos por fin el proyecto, porque siempre nos daban excusas; esto es un misterio», cuenta Javier Millán, de la Asociación de Vecinos Nueva Realidad. A su lado está la presidenta de esta asociación, María José García, que considera inexplicable que la propuesta estudiada no se haya hecho realidad todavía.

En 2018, la presidenta vecinal ya mostró su preocupación en este diario al incendiarse dos palmeras del pasaje.

Por último, Javier Millán recuerda un reciente incendio en La Victoria, que se extendió a varias viviendas. «En 40 años no ha pasado nada; pero ¿quién te dice que mañana no pase?, ¿te imaginas un incendio en una vivienda de aquí?, mientras los bomberos entran por allá, enganchan mangueras y llegan al piso ya se ha extendido».

Portada del proyecto de la GMU de 2019, de ampliación de la senda peatonal de Parque Mediterráneo. / La Opinión

La Mancomunidad

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Propietarios de Parque Mediterráneo, Pedro Bayón, explicó ayer a este diario que hasta el pasado 29 de agosto no conoció la existencia del proyecto de la GMU.

Pedro Bayón, quien comentó que vive en uno de los 8 bloques del pasaje y que el problema estriba en la evacuación de vecinos en caso de incendio, destacó que para la mancomunidad es una actuación prioritaria, algo que, añadió, desde hace años también comparte la Asociación de Vecinos Parque Mediterráneo.

También indicó que la información que le ha dado el Distrito de la Carretera de Cádiz es que el actual gerente de la GMU, José María Morente, considera el proyecto «irrealizable».

Por este motivo, Pedro Bayón contó que ha pedido «una reunión urgente» con Urbanismo para saber «por qué es irrealizable» y, en su caso, «que nos digan qué alternativa hay para meter el camión de bomberos, en el caso de que haya una evacuación».

Este periódico intentó, durante una semana, conseguir una respuesta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sin resultado.