El profesor malagueño viral que enseña andaluz en Vietnam: "Los niños me llaman y me dicen ¡illo!"

A más de 11.000 kilómetros de Málaga, concretamente en Hanoi, hay un colegio vitnamita donde sus alumnos hablan de ''illo'', comen pan con aceite y saben quién es Juan y Medio.

Y el culpable de esto es David Jiménez Martín, un profesor malagueño que desde hace seis años lleva a Andalucía allá donde vaya y cuyos videos ya acumulan más de un millón de visualizaciones.

Natural de Torre del Mar, Jiménez estudió Educación y gracias a una beca pudo estar unos meses fuera. Pero, unos meses antes de que la pandemia alterase el ritmo de nuestras vidas, decidió hacer las maletas y cruzar el charco para instalarse en Vietnam: "Mi padre me decía: ¡Niño dónde vas, que ahí es dónde está el virus!", recuerda entre risas. Y fue así como comenzó la andadura de David, lejos de su Málaga querida.

Desde el comienzo, Jiménez encontró trabajó como profesor: "Trabajo en un colegio privado como profesor de inglés. Todo el mundo cree que enseño español y no, enseño inglés".

¿Y cómo acabó David impartiendo a sus alumnos el andaluz más castizo? Pues bien, esto surgió como actividad para entretener a sus niños: “Son muy pequeños y como es normal se aburren en clase, entonces se me ocurrió que los 15 minutos finales de las clases empezar a enseñarles expresiones malagueñas y andaluzas. Un día lo grabé, para mi círculo más cercano y me hice viral”, afirma.

Y de esta forma, los niños vietnamitas comenzaron a conocer expresiones como "olé", "illo", "no ni na" y "no paza na": “No quiero que mis niños se crean que soy australiano o de por ahí. Quiero que sepan que soy andaluz”, reivindica.

Una idea que ha revolucionado el centro en el que trabaja Jiménez: "Aquí la cultura es distinta, pero están encantados conmigo. De hecho, los padres hasta me dicen que por qué no he sacado a su niño en los videos. Tengo niños que empiezan conmigo desde los 18 meses, aquí se apuesta mucho por qué los niños desde pequeños aprendan idiomas. Y me hace gracia, porque cuando me ven un día más bajo de ánimos, me llaman y me dicen “illo” o “sa matao”, para que me ría", dice.

Volver a Málaga

David deja claro que "ama Málaga" y allá donde va se enorgullece de ser malagueño y andaluz y de compartir la jerga que tanto caracteriza a la autonomía.

Tras seis años, aún tiene en mente la posibilidad de volver: "Vietnam no es para todo el mundo. Tienes que venir con la mente muy abierta, porque es una cultura completamente distinta. Pero aquí me han acogido con los brazos abiertos y hay buenas oportunidades laborales. Quiero volver, claro. Como Málaga en ningún sitio, pero aún no. No sé cuándo será, pero será".