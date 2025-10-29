Salas contrataca tras pedir el PP su dimisión: "Con el mismo baremo, debe pedírsela a Moreno Bonilla"

Las batallas dialécticas entre el PP de Málaga y el subdelegado socialista del Gobierno central en la provincia, Javier Salas, son en los últimos tiempos innumerables. La más reciente parte de la petición con la que los populares exigían esta misma semana la dimisión de Salas, por unas declaraciones en las que admitió que las infraestructuras que en materia de movilidad tiene pendiente la provincia -el tren litoral, por ejemplo- tardan mucho tiempo en ejecutarse. El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, llegó a instar al subdelegado del Gobierno a dimitir "tras admitir su incapacidad para solucionar los problemas de movilidad en Málaga en décadas". Y la respuesta de Salas no se ha hecho esperar en estos términos: “Ayer escuchamos unas declaraciones del PP de Málaga demagógicas, populistas y que no cumplen el más mínimo raciocinio en las cuales se pedía mi dimisión por decir que un gran proyecto de infraestructuras en la provincia puede tardar 10 años en construirse, algo que todo el mundo con un mínimo de conocimiento sabe. Con ese baremo, el PP de Málaga debería pedirle la dimisión al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, por engañar a los malagueños al prometerles en campaña electoral que el metro al PTA estaría hecho en 2021 y no ha movido ni un papel.

A juicio de Salas, "no sólo no ha movido ni un papel sino que, después de llevar 7 años gobernando, Moreno Bonilla no sabrá hasta 2027 qué nueva línea de metro hará en Málaga". "No ha propuesto ni previsto ni un centímetro de metro adicional en nuestra provincia, como por ejemplo el metro al Rincón de la Victoria. Se ha limitado a vivir de la planificación que le dejó el gobierno socialista en la Junta de Andalucía", insistió.

Además, recordó que "también prometió Moreno Bonilla una autovía a Ronda y después de 7 años gobernando no ha ejecutado ni un solo centímetro". "Tampoco ha desdoblado Moreno Bonilla ni un centímetro de las carreteras que son de su competencia. Y hay que recordarle que la A-357, que une el Guadalhorce con Málaga, y la A-355, que une el Guadalhorce con la Costa del Sol Occidental, sufren atascos kilométricos cada día, y no son las únicas", agregó.

"Los alcaldes del PP, también"

"Con ese baremo también deberían dimitir también los alcaldes y alcaldesas de los grandes municipios de Málaga, todos del PP, que a día de hoy no tienen ni un solo aparcamiento disuasorio conectados con lanzaderas de transporte público que permita una óptima organización de los importantes flujos de vehículos que circulan por nuestra provincia cada día", apostilló Salas..

A renglón seguido, sostuvo que "el PP también debería pedir la dimisión de estos alcaldes por no haber actuado en ni un solo centímetro de la red municipal viaria que es la que tiene que absorber estos flujos de vehículos una vez que entran en los núcleos de población". "De nada sirve poner más carriles de autovía o enlaces más grandes si la red viaria municipal es deficitaria y no es acorde a las necesidades. ¿En qué han estado pensando los alcaldes y alcaldesas del PP durante todos estos años? El embudo, por tanto, está en la capacidad de la red viaria municipal, entre otras cuestiones", dijo Salas.

Y, en este punto, proclamó que "la movilidad no sólo afecta a la Costa del Sol". "Quienes tanto se llenan la boca con la lucha contra la despoblación, como el presidente de la Diputación, Francisco Salado, debería dimitir también según este baremo por el lamentable estado en el que está la red provincial de carreteras, que cada año recibe menos inversión ejecutada para su mejora y mantenimiento”, recalcó.