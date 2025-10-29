Se suspende la huelga convocada por los trabajadores del Hospital Regional de Málaga tras firmar un acuerdo

El próximo lunes 3 de noviembre estaba prevista una huelga de cinco días en el Hospital Regional Universitario de Málaga, convocada por la Junta de Personal del centro, donde están representados los sindicatos de Satse, CCOO, CSIF, SMA, FTPS y UGT. Los principales motivos de la convocatoria del paro, al que estaban llamados todas las categorías, eran la falta de coberturas de las bajas y reducciones de jornadas, así como las movilidades continuas entre unidades para cubrir los descubiertos. Sin embargo, finalmente ha sido suspendida tras llegar a un acuerdo con la Dirección Gerencia del centro.

Según ha explicado a este periódico Juan Ignacio Anguita, delegado de SATSE en el Hospital Regional y presidente de la Junta de Personal, el acuerdo de desconvocatoria de la huelga se firmó el pasado viernes "a última hora" y da respuesta a las demandas de los trabajadores.

“No nos va a convertir en ricos, pero nos va a permitir abandonar la extrema pobreza”, afirma Anguita, que explica que la Dirección Gerencia del Hospital Regional se ha comprometido a cubrir todas las bajas y reducciones de jornada a largo plazo.

Movilidades entre unidades

“Tenemos muchísimas sin cubrir y eso hacía que todos los días faltaran un montón de profesionales. La categoría de enfermera es la que más estaba padeciendo ese lastre”, detalla el delegado sindical. Aclara que, “como faltaban todos los días un montón de personal”, se optaba por movilizar a los profesionales de una unidad a otra para cubrir “esos huecos” que se iban quedando, a pesar de que no fuese de su especialidad.

“Es muy estresante y además asistencialmente perjudica a los propios enfermos”, sostiene. Por ello, solucionar el problema de las movilidades era también un punto clave para desconvocar la huelga y la Gerencia ha contraído el compromiso de suprimirlas.

Un aspecto fundamental del acuerdo, es que es un compromiso a “largo plazo”. Según aclara Anguita, no buscaban una cifra concreta de contratos, “porque sería pan para hoy y hambre para mañana”, sino la promesa de que, a partir de ahora, se cubrirán siempre todas las bajas y reducciones de jornada.

Más de 200 contratos

“Nosotros lo que hemos firmado es que esté cubierto todo el tiempo”, añade. “Y así me garantizo que si la reducción de jornada la mantiene esa persona, por ejemplo, durante cinco años, tenga un sustituto durante cinco años”, señala Anguita, que subraya que era una manera de “blindar”.

Aún así, en un primer momento este acuerdo permitirá cubrir, en el caso de Enfermería, más de 200 descubiertos, 187 contratos de reducciones de jornada y 45 bajas de larga duración, según las cifras facilitadas por Anguita, que aclara que la categoría de Enfermería era la más perjudicada.

En este sentido, puntualiza que estos contratos no suponen un aumento de la plantilla, sino “cubrir los profesionales que deberían haber estado” desde un prinicipio. Asimismo, añade que en el acuerdo también se recoge que estos contratos no se harán en detrimento de cubrir interinidades más adelante. “Lo importante es que el acuerdo no lo circunscribe a un periodo de tiempo, es decir, el acuerdo dice que tú me tienes que estar cubriendo todas las bajas y reducciones”, insiste.

"Muy vigilantes"

“Esto nos permite salir de esa situación de sobrecarga”, apunta Anguita, que asegura que “mucha gente que lleva muchos años en el hospital está de acuerdo en que esta es la peor situación asistencial que han vivido en su vida".

“Desde el punto de vista de la Junta Personal, no consideramos cerrado el conflicto laboral hasta que no veamos que en la práctica las medidas que se están ahora tomando se traducen en una mejor cobertura y una sensación de trabajar más en consonancia con las necesidades reales de los pacientes”, ha concluido el delegado de Satse, que ha recalcado que van a estar “muy vigilantes” de que de implementen los recursos y se cumplan los objetivos.