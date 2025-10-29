Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Economía

Unicaja y Garántia destinan 160 millones a préstamos para pymes y autónomos andaluces

La entidad financiera y la SGR renuevan, por séptimo año consecutivo, su convenio de colaboración

De izquierda a derecha, el director de Red Comercial de Unicaja, Agustín Sánchez; el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales; el presidente de Garántia, Javier González de Lara, y el director general de Garántia, Antonio Vega.

De izquierda a derecha, el director de Red Comercial de Unicaja, Agustín Sánchez; el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales; el presidente de Garántia, Javier González de Lara, y el director general de Garántia, Antonio Vega. / L. O.

La Opinión

Málaga

Unicaja y Garántia, Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, han renovado el convenio de colaboración financiera que mantienen desde hace siete años y a través del cual se destinan 160 millones de euros para facilitar la financiación con aval a pymes y autónomos andaluces.

El convenio, que ha sido firmado por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de Garántia SGR, Javier González de Lara, tiene como objetivo "contribuir a impulsar la actividad de las pymes y los autónomos", según ha informado la entidad bancaria. También han asistido a la firma el director general de Garántia, Antonio Vega, y el director de Red Comercial de Unicaja, Agustín Sánchez.

Asimismo, ha detallado que estas líneas de financiación están destinadas a operaciones de crédito que se formalicen durante un año desde la firma del convenio, "con condiciones extraordinarias de plazos y tipos de interés, contando para ello con el aval solidario de la sociedad de garantía recíproca andaluza". De este modo, podrán acogerse a estas líneas de financiación especial, respaldadas por aval, pymes y autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica.

A través de este acuerdo, Unicaja ha ofrecido a las pequeñas y medianas empresas de Andalucía y a los autónomos una completa oferta de financiación, "con condiciones ventajosas", con el objetivo de "impulsar la iniciativa empresarial y contribuir a la creación de empleo y al mantenimiento de puestos de trabajo".

Apoyo a las pymes y autónomos

Precisamente, la apuesta de Unicaja por las pymes y los autónomos se enmarca en su actividad como entidad financiera enfocada en el negocio de banca minorista y de proximidad, que desempeña un papel relevante en el impulso del desarrollo territorial. La empresa, en general, y la pyme y el autónomo, en particular, continúan siendo uno de los objetivos "claves" de la política de financiación de Unicaja.

Sede de Unicaja Banco

La sede de Unicaja Banco en Málaga. / L. O.

En este sentido, la entidad se mantiene "activa" en la financiación a estos colectivos, determinantes para la dinamización de la economía y la creación de empleo en sus territorios de actuación, entre los que destaca Andalucía. Garántia SGR, como sociedad de avales, tiene como principal objetivo impulsar la actividad de la economía y las empresas andaluzas.

Noticias relacionadas y más

Trayectoria de Garántia

Tras su trayectoria y consolidación, Garántia es la primera sociedad de avales de España en financiación a autónomos y a empresas de reducida dimensión y en financiación al sector agroalimentario, y es la segunda a nivel nacional el número de socios, con 27.000, y tercera en riesgo vivo, al alcanzar los 1000 millones para la financiación de pymes y autónomos andaluces.

TEMAS

