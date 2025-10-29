Una veintena de pueblos de Málaga ve peligrar los únicos bares de sus municipios

La España vaciada mira con mucho recelo el proyecto de ley para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos en los potenciales consumidores aún menores de edad. Y es que, con las limitaciones publicitarias en sillas, toldos y mesas que se recogen en el borrador, hasta una veintena de pueblos de la provincia de Málaga, y más de 150 si repasamos la lista de municipios andaluces con un único bar en sus términos, temen quedarse sin este tipo de establecimientos.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, señala el impacto económico derivado de las restricciones publicitarias del mencionado Proyecto de Ley y muestra su extrañeza con que quede fuera de este borrador un asunto tan importante, en cuanto a la prevención en el ámbito de los menores, como es el botellón. Respecto a la incidencia en las terrazas agrega que debe ponerse «en valor» su papel en ese modelo de socialización que tienen Málaga, como el resto de Andalucía y de España.

Fija la población

«Tenemos que hablar también de los pueblos y pequeñas barriadas, de esa posible desaparición al suprimirse el patrocinio. El bar genera empleo y fija la población. Las terrazas son espacios de convivencia únicos y los menores están integrados en esta forma», especifica. Y enumera pueblos de la provincia, como Alfarnate, Alfarnatejo, Benalauría, Almogía o Almáchar, en claro peligro de quedarse sin bares. Son sólo algunos ejemplos de un listado que para el conjunto del país incluye la friolera de 1.100 municipios con un único bar.

Los estudios más recientes recogen que hay en juego 600 millones de euros anuales sólo en promoción de marcas cerveceras. Pero si incluimos partidas para la financiación de eventos culturales y deportivos, las pérdidas se ampliarían a miles de millones. Asimismo se incide en que alrededor de 8.000 empleos «podrían perderse o precarizarse a nivel global». Y en términos de puestos de trabajo directos, con una ratio media de seis o a ocho puestos, se barajan de 3.600 y 4.800 afectados.

Hartazgo

De momento, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) no ha querido hacer un análisis detallado del nuevo marco legislativo que se propone. No obstante, de la mano de Mahos y de otras patronales que resultan directamente condicionadas a las restricciones que impondrían este nuevo marco normativo, la patronal hotelera reconoce que existe cierto hartazgo «a raíz de la hiperregulación que está habiendo». Fuentes de Aehcos denuncian que las empresas se sienten «maniatadas y con unas enormes trabas administrativas».